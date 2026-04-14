Экономика и бизнес

Сотни миллиардов тенге составит суммарный эффект от реформы ОСМС

Фото: freepik
Министр финансов Мади Такиев 14 апреля 2026 года на заседании правительства озвучил приоритеты в процессе цифровизации контроля бюджетных расходов в социальной сфере, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по поручению главы государства в сфере здравоохранения запущен единый портал финансирования Qalqan, интегрированный с системой Казначейства.

"На сегодня подключены более 1,6 тысячи медицинских организаций, создан антифрод-контур, позволяющий предупреждать необоснованные начисления до этапа оплаты", – сказал Такиев.

По его словам, суммарный потенциальный экономический эффект от реформы ОСМС 2.0 составит 255,2 млрд тенге.

Кроме того, в сфере образования оцифровано 3 895 школ.

"Создается единый Data Hub сферы образования, который позволит перейти к финансированию и принятию решений на основе достоверных данных и оценке эффективности использования бюджетных средств", – добавил министр.

Ранее мы писали, что Казахстан недополучил более 146 млрд тенге из-за укрепления нацвалюты.

