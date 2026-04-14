В Казахстане сокращают необоснованные расходы на ОСМС – как будут реформировать фонд
Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по сокращению необоснованных расходов в сфере соцмедстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.
"Акцент ставится на цифровизацию. Запущена единая платформа Qalqan, которая интегрирована со многими базами данных Минздрава и Минфина. Усилен контроль финансовых потоков. Интеграция с несколькими платформами позволяет проводить скоринг и не позволять необоснованные выплаты", – сказал Биржанов.
Кроме того, по его словам, начата централизация дискредитирующих финансовых полномочий.
"Сам фонд на этапе реформирования, он многоуровневый, в областных подразделениях есть большое количество сотрудников, и мы должны оптимизировать работу данного фонда", – добавил вице-министр.
