Общество

В Казахстане сокращают необоснованные расходы на ОСМС – как будут реформировать фонд

Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по сокращению необоснованных расходов в сфере соцмедстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил предложения по сокращению расходов на ОСМС.

"Акцент ставится на цифровизацию. Запущена единая платформа Qalqan, которая интегрирована со многими базами данных Минздрава и Минфина. Усилен контроль финансовых потоков. Интеграция с несколькими платформами позволяет проводить скоринг и не позволять необоснованные выплаты", – сказал Биржанов.

Кроме того, по его словам, начата централизация дискредитирующих финансовых полномочий.

"Сам фонд на этапе реформирования, он многоуровневый, в областных подразделениях есть большое количество сотрудников, и мы должны оптимизировать работу данного фонда", – добавил вице-министр.

Ранее Биржанов прокомментировал массовую блокировку счетов казахстанцев.

Азамат Сыздыкбаев
