В Казахстане сокращают необоснованные расходы на ОСМС – как будут реформировать фонд

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве поделился планами по сокращению необоснованных расходов в сфере соцмедстрахования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил предложения по сокращению расходов на ОСМС. "Акцент ставится на цифровизацию. Запущена единая платформа Qalqan, которая интегрирована со многими базами данных Минздрава и Минфина. Усилен контроль финансовых потоков. Интеграция с несколькими платформами позволяет проводить скоринг и не позволять необоснованные выплаты", – сказал Биржанов. Кроме того, по его словам, начата централизация дискредитирующих финансовых полномочий. "Сам фонд на этапе реформирования, он многоуровневый, в областных подразделениях есть большое количество сотрудников, и мы должны оптимизировать работу данного фонда", – добавил вице-министр. Ранее Биржанов прокомментировал массовую блокировку счетов казахстанцев.

