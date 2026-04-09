Общество

В Минэнерго заявили, что эффект от роста цен на нефть проявится через полгода

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов 9 апреля 2026 года на брифинге в Сенате заявил, что положительный эффект для экономики Казахстана от роста мировых цен на нефть проявится не сразу, а ориентировочно через полгода, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие прогнозы по ценам на нефть ожидаются с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке.

"Прогнозы не будем делать, мировая конъюнктура цен на нефть ежедневно меняется, мы мониторим, работаем с разными агентствами, которые как раз специализируются на прогнозах. Министерство энергетики фокусируется на обеспечении внутреннего рынка, обеспечении беспрерывной добычи, выполнении плана добычи, экспортных маршрутах и транспортировке внутри страны, переработках, ГСМ", – ответил вице-министр.

Он отметил, что колебания цен есть, однако в текущей ситуации присутствуют и положительные тенденции.

Журналисты попросили уточнить, можно ли в количественном выражении оценить возможную выгоду для Казахстана от роста цен на нефть на фоне текущей ситуации.

"Обычно контракты составляются не на спотовом рынке, а на долгосрочном. Контракты имеют такой характер: неожиданные, резкие скачки на нефть не сразу влияют на доход. Я абсолютно согласен с руководством Нацбанка – положительный эффект будет. Но, если посмотреть на мировые практики, эффект мы видим через полгода примерно", – дополнил он.

Ранее вице-министр энергетики Санжар Жаркешов заявил, что после завершения моратория с 1 апреля резкого скачка цен на ГСМ не зафиксировано.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
