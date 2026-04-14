Почему казахстанцы не чувствуют эффект от повышения цен на нефть – ответ Миннацэкономики и Минфина

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал эффект от увеличения нефтяных доходов для простых казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, есть процессы, которые снижают эффект от таких доходов.

"Вы видите динамику цен, на самом деле она волатильна – бывает выше 100 долларов и ниже. Все зависит от геополитики. Есть две составляющие, первое – увеличение цен на нефть дает определенное поступление. Но есть и такое движение, как снижение курса (доллара). На бюджет влияет не только цена на нефть, но и объемы добычи и курс тенге. Тот рост экономики, который у нас сейчас есть, он идет без нефти. То есть есть снижение объемов добычи нефти в сравнении с прошлым годом. В то же время увеличение цены нивелирует снижение объемов добычи и снижение курса. Говорить об этом пока рано, в течение года будет видно", – сказал Амрин.

Своим мнением по этому поводу поделился и вице-министр финансов Ержан Биржанов.

"Основным бенефициаром по налогам является Нацфонд. Весь нефтяной сектор выплачивает налоги туда. За первый квартал в Нацфонд увеличены поступления, они составили 784 млрд тенге. В прошлом году поступления составляли 622 млрд тенге. Это тоже хорошо, это деньги будущего периода. По нефти в первую очередь доходы поступают в виде экспортно-таможенной пошлины. Именно по ней в бюджет поступили 40,5 млрд тенге дополнительно", – добавил он.

