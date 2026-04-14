#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Общество

Почему казахстанцы не чувствуют эффект от повышения цен на нефть – ответ Миннацэкономики и Минфина

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 11:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал эффект от увеличения нефтяных доходов для простых казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, есть процессы, которые снижают эффект от таких доходов.

"Вы видите динамику цен, на самом деле она волатильна – бывает выше 100 долларов и ниже. Все зависит от геополитики. Есть две составляющие, первое – увеличение цен на нефть дает определенное поступление. Но есть и такое движение, как снижение курса (доллара). На бюджет влияет не только цена на нефть, но и объемы добычи и курс тенге. Тот рост экономики, который у нас сейчас есть, он идет без нефти. То есть есть снижение объемов добычи нефти в сравнении с прошлым годом. В то же время увеличение цены нивелирует снижение объемов добычи и снижение курса. Говорить об этом пока рано, в течение года будет видно", – сказал Амрин.

Своим мнением по этому поводу поделился и вице-министр финансов Ержан Биржанов.

"Основным бенефициаром по налогам является Нацфонд. Весь нефтяной сектор выплачивает налоги туда. За первый квартал в Нацфонд увеличены поступления, они составили 784 млрд тенге. В прошлом году поступления составляли 622 млрд тенге. Это тоже хорошо, это деньги будущего периода. По нефти в первую очередь доходы поступают в виде экспортно-таможенной пошлины. Именно по ней в бюджет поступили 40,5 млрд тенге дополнительно", – добавил он.

Ранее мы писали, что нефть снова выросла в цене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
"В Минэнерго заявили, что эффект от роста цен на нефть проявится через полгода"
11:42, 09 апреля 2026
От повышения НДС кризиса не будет – обещание Миннацэкономики
11:12, 25 сентября 2025
От повышения НДС кризиса не будет – обещание Миннацэкономики
В Миннацэкономики не исключают снижения ВВП на фоне повышения ставки НДС
16:35, 27 февраля 2025
В Миннацэкономики не исключают снижения ВВП на фоне повышения ставки НДС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Обучение по скаутингу": в казахстанском футболе начали путь развития по поиску талантов
"Побивший" казаха чемпион Азии из Узбекистана получил бой против непобеждённого россиянина
11:20, Сегодня
"Побивший" казаха чемпион Азии из Узбекистана получил бой против непобеждённого россиянина
Опубликовано расписание игр сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
11:03, Сегодня
Опубликовано расписание игр сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
Токаев подписал закон о подушевом финансировании в детско-юношеском спорте
11:00, Сегодня
Токаев подписал закон о подушевом финансировании в детско-юношеском спорте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: