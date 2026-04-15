Новые правила по кредитам в Казахстане: что изменится для заемщиков

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказала о новых мерах регулирования потребительского кредитования и изменениях, которые планируются для заемщиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, стоит ли казахстанцам ожидать новых правил по потребительским кредитам и рассрочкам на фоне ранее озвученных заявлений о росте закредитованности населения, а также поинтересовались, какие изменения планируются в этой сфере.

"Основные изменения по ужесточению потребительского кредитования были приняты в прошлом году. В текущем году у нас вступают в силу всего три новых изменения. Первое – это контрциклический буфер капитала. Банки должны на 2% больше создавать запас капитала, если у них в портфеле большой пакет потребительских кредитов. Второе – это коэффициент совокупного долга. Это новый коэффициент, который мы в прошлом году внедрили и на мониторинговой основе оценивали его применение. В текущем году Национальный банк должен установить конкретные предельные значения – сколько может составлять совокупный долг заемщика", – сказала Мадина Абылкасымова.

Она отметила, что при этом планируется, что это будет установленный коэффициент по всей задолженности, а также отдельно по продуктам: ипотечным, автокредитам, беззалоговым кредитам.

"Будет установлен предельный размер совокупной задолженности в кратности к годовому доходу заемщика. Это новый макропруденциальный инструмент, который будет применять Национальный банк. Третье – это ужесточение требований к доходам, которые принимаются для расчета коэффициента совокупного долга. Эта мера сейчас обсуждается, возможно, она будет отложена до 1 января следующего года. Мы видим, что при оценке доходов заемщика используются различные источники подтверждения, и не всегда это официальные или достоверные данные. Поэтому ужесточаются требования к скоринговым моделям финансовых организаций, а также требования к доходам, которые будут учитываться как официальные", – дополнила спикер.

С ее слов, в прошлом году был принят ряд достаточно жестких регуляторных норм, которые уже дают эффект на темпы роста потребительского кредитования.

"Темпы роста значительно замедлились. Если раньше в среднем они росли на 30%, то сейчас, как и в прошлом году, мы видим замедление до 6-7%. Если смотреть на выдачу новых займов, то там наблюдается еще более низкая динамика. Это связано с ужесточениями прошлого года, когда мы ввели запрет на выдачу кредитов сроком более 5 лет, поскольку многие финансовые организации обходили этот запрет за счет увеличения сроков потребительского кредитования. Сейчас установлен максимальный срок кредита", – сказала Мадина Абылкасымова.

Кроме этого, она рассказала, что повысили требования к капиталу до 350% – для беззалоговых кредитов, выдаваемых на срок от 3 до 5 лет. Это также значительно охладило рынок потребительского кредитования.

"В-третьих, это запрет на выдачу кредитов при наличии просрочки свыше одного дня для микрофинансовых организаций и свыше 30 дней – для банков второго уровня. Таким образом, мы ограничили так называемый "кредитный шопинг", когда заемщики брали кредиты в МФО для погашения кредитов в банках или других организациях. Также снизились темпы одобрения заявок. В-четвертых, мы ввели новые обязательные показатели – дефолт-рейт индивидуально для каждого банка. Установлен индивидуальный уровень дефолта, который банки не могут превышать. Соответственно, они резко сократили выдачу потребительских кредитов", – озвучила Абылкасымова.

Она дополнила, что дефолт-рейт означает, что при его высоком уровне банк недостаточно качественно оценивает финансовое состояние заемщика и выдает кредиты без учета его реальных возможностей.

