Экономика и бизнес

Почему казахстанцы чаще идут в ломбарды

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года прокомментировала тенденцию роста обращений в ломбарды и объяснила, с чем это может быть связано, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, действительно ли на фоне ужесточения требований к беззалоговым потребительским кредитам в Казахстане наблюдается рост числа ломбардов и обращений в них со стороны населения, а также планирует ли регулятор усиливать контроль за этим сегментом или вводить дополнительные меры регулирования.

"В связи с ужесточением требований по беззалоговым потребительским кредитам есть тенденция того, что население обращается в ломбарды, где в качестве залога они могут предоставить какое-то изделие и, соответственно, получить кредит. Там параметры оценки кредитоспособности должника и для залога немного отличаются, то есть можно использовать залог для получения кредита, в то время как для беззалоговых потребительских кредитов наши требования гораздо жестче. Поэтому да, можно отметить такой рост", – ответила Абылкасымова.

Она отметила, что ключевой вопрос заключается в том, для чего в целом регулируется беззалоговое потребительское кредитование.

"Очень много причин. Это может быть финансовая стабильность для финансовой организации или это могут быть риски непосредственно – долговая нагрузка на заемщиков. В данном случае, когда он предоставляет залог в ломбарде, его долговое обязательство перед ломбардом, если он не погасил вовремя задолженность или вовремя не сделал платеж, прекращается. Соответственно, нет риска роста долговой нагрузки на данного заемщика. Поэтому само регулирование проще для ломбардной деятельности, нежели для банков и микрофинансовых организаций", – дополнила она.

По ее словам, с точки зрения рисков, для должников существенное ужесточение требований не планируется.

"Мы единственно, я думаю, будем рассматривать вопрос, не обходят ли они какие-то наши нормы, установленные лимиты. Там есть определенные лимиты, что не может кредит продлеваться больше, чем 90 дней. Они также обязаны соблюдать годовую эффективную ставку вознаграждения, она у них тоже распространяется. И плюс на все ломбарды распространяются требования по защите прав потребителей. То есть все их права, они имеют право также обратиться за урегулированием своей задолженности. Но в рамках пропорционального регулирования было предусмотрено более легкое регулирование для ломбардов. Наверное, я думаю, это тоже с этим связано", – рассказала Мадина Абылкасымова.

Ранее стало известно о планах ввести лимиты на максимальную сумму задолженности по потребительским кредитам.

Екатерина Елисеева
