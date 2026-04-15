Коллекторов будут строже наказывать в Казахстане

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказала о мерах по усилению контроля за коллекторскими агентствами, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в обязательном порядке введены ограничения по взаимодействию с должниками и установлены конкретные дни и часы, когда кредиторы могут связываться с заемщиками, при этом количество контактов ограничено – не более трех раз в неделю, а все разговоры должны фиксироваться с обязательной аудиозаписью.

"Теперь какие меры надзорные? Прежде всего осуществляется проверка. На основании проверки может быть наложен штраф административный. Размеры административных штрафов действительно не такие большие. Мы поднимали этот вопрос. О том, что необходимо увеличивать размеры штрафов, чтобы они были соизмеримы с теми нарушениями, которые они осуществляют", – сказала Абылкасымова.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о размере санкций, она отметила, что штрафы должны быть увеличены таким образом, чтобы нарушения становились невыгодными.

"Во-вторых – это отзыв согласия на назначение руководящих работников, то есть мы можем руководящих работников отстранять. И третье – это, конечно, полностью исключать их из реестра коллекторских агентств. Ежегодно у нас количество таких коллекторских агентств снижается, сейчас порядка 190 таких коллекторских агентств. И, вместе с тем, вы вопрос ставите, почему нельзя их полностью закрыть. У нас, конечно, такой институт взимания долгов, он существует во всех странах мира, и действительно мы полностью его закрыть не можем", – озвучила Мадина Абылкасымова.

Она также напомнила, что два года назад был введен запрет на продажу проблемных займов коллекторам.

"В результате количество проблемных заемщиков, которое на балансе у коллекторских агентств, значительно сократилось. У нас эта цифра доходила до 700 тыс. заемщиков проблемных на балансе у коллекторских агентств. Это по данным 2024 года. Сейчас, по последним данным, данная цифра вдвое сократилась – около 300-350 тыс. проблемных заемщиков находится на взыскании у коллекторских агентств", – продолжила спикер.

