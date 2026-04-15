Экономика и бизнес

Ослабить наказание за экономические преступления призывает депутат

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев 15 апреля 2026 года призвал декриминализировать ряд статей за экономические преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Он считает недопустимым применять уголовную ответственность к предпринимателям при отсутствии невосполнимого ущерба государству или общественной опасности жизни и здоровью граждан.

"Мы выступаем за переход от карательной к превентивной модели права с приоритетом предупредительных мер и возможности возмещения нарушений. Специфика предпринимательской деятельности такова, что порой бизнес развивается быстрее, чем его регулирование, особенно в новых и технологичных секторах экономики. В таких условиях формальный подход к применению уголовных норм приводит к криминализации хозяйственных процессов, сдерживает инвестиции и ограничивает развитие конкуренции, не говоря о сломанных судьбах", – сказал Барлыбаев.

Он напомнил, что ранее из Уголовного кодекса РК была исключена статья о "лжепредпринимательстве", где из-за одной неверной сделки уничтожались целые предприятия.

"Также мы неоднократно поднимали вопросы недопустимости возбуждения уголовных дел по налоговым спорам до их разрешения в установленном законом порядке. В целом, наша фракция считает необходимым декриминализировать экономические нарушения, которые также могут быть погашены в многократном размере, без лишения предпринимателя свободы. Во всех этих случаях считаем, что экономические нарушения нужно возмещать не содержанием предпринимателя в тюрьме за счет бюджета, а такими же экономическими мерами, через возмещение им нанесенного ущерба", – отметил депутат.

По его словам, в прошлом году были внесены изменения в ст. 31 Уголовного кодекса РК, запретившие трактовать распределение должностных обязанностей внутри официального бизнеса как признак ОПГ.

Деятельность реальных организованных преступных групп связана с насилием, бандитизмом, вымогательством и иными тяжкими преступлениями, что принципиально отличается от работы бизнеса.

Барлыбаев попросил назвать:

  • количество уголовных дел в отношении предпринимателей, возбужденных по признакам участия в ОПГ, которые прекращены либо пересмотрены после вступления в силу изменений в ст. 31 УК РК с сентября 2025 года;
  • ⁠количество предпринимателей и граждан, привлеченных к уголовной и административной ответственности за экономические нарушения, которые подпадают под пересмотр в рамках объявленной президентом амнистии.

Ранее депутат Мажилиса Абуталип Мутали в своем депзапросе заявил о слабом уровне селевой защиты в Казахстане.

