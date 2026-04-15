Ослабить наказание за экономические преступления призывает депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев 15 апреля 2026 года призвал декриминализировать ряд статей за экономические преступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Он считает недопустимым применять уголовную ответственность к предпринимателям при отсутствии невосполнимого ущерба государству или общественной опасности жизни и здоровью граждан.

"Мы выступаем за переход от карательной к превентивной модели права с приоритетом предупредительных мер и возможности возмещения нарушений. Специфика предпринимательской деятельности такова, что порой бизнес развивается быстрее, чем его регулирование, особенно в новых и технологичных секторах экономики. В таких условиях формальный подход к применению уголовных норм приводит к криминализации хозяйственных процессов, сдерживает инвестиции и ограничивает развитие конкуренции, не говоря о сломанных судьбах", – сказал Барлыбаев.

Он напомнил, что ранее из Уголовного кодекса РК была исключена статья о "лжепредпринимательстве", где из-за одной неверной сделки уничтожались целые предприятия.

"Также мы неоднократно поднимали вопросы недопустимости возбуждения уголовных дел по налоговым спорам до их разрешения в установленном законом порядке. В целом, наша фракция считает необходимым декриминализировать экономические нарушения, которые также могут быть погашены в многократном размере, без лишения предпринимателя свободы. Во всех этих случаях считаем, что экономические нарушения нужно возмещать не содержанием предпринимателя в тюрьме за счет бюджета, а такими же экономическими мерами, через возмещение им нанесенного ущерба", – отметил депутат.

По его словам, в прошлом году были внесены изменения в ст. 31 Уголовного кодекса РК, запретившие трактовать распределение должностных обязанностей внутри официального бизнеса как признак ОПГ.

Деятельность реальных организованных преступных групп связана с насилием, бандитизмом, вымогательством и иными тяжкими преступлениями, что принципиально отличается от работы бизнеса.

Барлыбаев попросил назвать:

количество уголовных дел в отношении предпринимателей, возбужденных по признакам участия в ОПГ, которые прекращены либо пересмотрены после вступления в силу изменений в ст. 31 УК РК с сентября 2025 года;

⁠количество предпринимателей и граждан, привлеченных к уголовной и административной ответственности за экономические нарушения, которые подпадают под пересмотр в рамках объявленной президентом амнистии.

