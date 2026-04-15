Общество

В Алматы не хватает мест для эвакуации при землетрясениях – депутаты требуют срочных мер

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Ирина Смирнова 15 апреля 2026 года в своем депутатском запросе заявила о нехватке мест для эвакуации при ЧС в Алматы и призвала срочно решить проблему, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, данный запрос состоялся по результатам встречи в регионах, а конкретно – в Алматы.

"Алматы является одним из самых сейсмоопасных городов страны. Город расположен в зоне возможных сильных землетрясений мощностью до 10 баллов и других природных рисков. В такой ситуации вопросы гражданской защиты должны быть не формальными рекомендациями, а четко прописанной системой безопасности. Однако при изучении материалов действующего и корректируемого Генерального плана Алматы выясняется, что в них отсутствуют системные решения по обеспечению безопасных общественных пространств для эвакуации и сбора населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при возможных землетрясениях", – сказала Смирнова.

Она отметила, что действующее законодательство в сфере гражданской защиты вообще не содержит четкого регулирования понятия "места сбора населения при чрезвычайных ситуациях" и требований к таким территориям.

"В ответах МЧС и ДЧС фактически говорится лишь о том, что населению рекомендуется выйти на открытую территорию подальше от зданий, линий электропередач и деревьев. Но это общая рекомендация, а не норматив. Фактически сегодня получается, что не предусматривается система безопасных мест для эвакуации и сбора людей при чрезвычайной ситуации. В то же время рекомендация считать местами сбора при землетрясении территории школ, детских садов несостоятельна", – озвучила депутат.

Она привела в пример, что на территории школы, отнесенной к эвакуационному пункту, уже построен детский сад и планируется строительство еще одного корпуса, в результате чего площадка, предназначенная для сбора людей при чрезвычайных ситуациях, фактически застраивается.

"Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах города. Так, в Академгородке единственное свободное общественное пространство, где ранее располагался сквер, в настоящее время застраивается жилыми комплексами. Жители выступали за сохранение данной территории как общественного пространства – сквера и открытой площадки, которая могла бы использоваться в том числе как место сбора населения при чрезвычайных ситуациях. Несмотря на обеспокоенность жителей и их обращения, сохранить территорию не удалось, и строительство жилых комплексов уже ведется", – продолжила она.

Также она подчеркнула, что подобные случаи сокращения свободных городских пространств наблюдаются и в других районах Алматы, что постепенно приводит к утрате открытых территорий, которые в условиях сейсмоопасного города могли бы выполнять критически важную функцию безопасных мест для эвакуации и сбора населения при чрезвычайных ситуациях.

"Фракция депутатов Народной партии Казахстана предлагает Министерству по чрезвычайным ситуациям в срочном порядке изучить проблему и решить ее в интересах жизни и здоровья граждан в самое ближайшее время. Просим Генеральную прокуратуру дать правовую оценку положению дел с отсутствием как самих мест сбора при чрезвычайных ситуациях, так и их нормативного определения", – потребовала Смирнова.

Ранее депутат Мажилиса Олжас Куспеков заявил о необходимости срочного пересмотра системы доступа экстренных служб и предложил ужесточить требования к пожарной безопасности.

Екатерина Елисеева
