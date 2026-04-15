Казахстан готов наращивать энергетическое сотрудничество с Турцией

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов в кулуарах правительства 15 апреля 2026 года рассказал, какие проекты могут быть реализованы в сфере энергетики в Казахстане турецкими инвесторами, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Жаркешов сообщил, что Казахстан и Турция имеют многолетнее успешное сотрудничество во многих сферах. "В сфере энергетики большие проекты реализуются. В первую очередь, это диверсификация экспортного маршрута казахской нефти через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (BTC). Мы ежегодно увеличиваем (объемы. – Прим. ред.) и считаем, что эта диверсификация усиливает нашу энергетическую безопасность и открывает новые рынки, новый маршрут для нас", – сказал вице-министр. Указал он и на перспективность геологоразведки. "НК "КазМунайГаз" и Turkish Petroleum Corporation (TPAO) подписали соглашение о конфиденциальности, в котором они получили доступ к Data Room, в котором есть информация по геологическим блокам КМГ и, в целом, Казахстана. Сейчас ведется такая плотная работа, и мы надеемся, что она успешно завершится, и ТРАО сможет выбрать себе геологоразведочный блок", – подчеркнул Жаркешов. Отметил спикер и перспективы развития сотрудничества в сфере электроэнергетики, нефтегазохимии и углехимии. "В Казахстане реализуют новые проекты на нефтегазохимию на сумму примерно 15 млрд долларов. Это мегапроекты, куда мы приглашаем турецкие компании. Во-вторых, новые нефтегазохимические проекты, особенно проекты по переработке полипропилена, в будущем полиэтилена, которые будут выходить на новые переделы как продукты с большой добавленной стоимостью. И для этого у турецких компаний есть большая компетенция. Мы пригласили их, так что они рассматривают эти новые перерабатывающие проекты", – заявил Жаркешов. Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, какие льготы и преференции могут получить иностранные инвесторы в Казахстане.

