Казахстан готов наращивать энергетическое сотрудничество с Турцией
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов в кулуарах правительства 15 апреля 2026 года рассказал, какие проекты могут быть реализованы в сфере энергетики в Казахстане турецкими инвесторами, передает корреспондент Zakon.kz.
Санжар Жаркешов сообщил, что Казахстан и Турция имеют многолетнее успешное сотрудничество во многих сферах.
"В сфере энергетики большие проекты реализуются. В первую очередь, это диверсификация экспортного маршрута казахской нефти через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (BTC). Мы ежегодно увеличиваем (объемы. – Прим. ред.) и считаем, что эта диверсификация усиливает нашу энергетическую безопасность и открывает новые рынки, новый маршрут для нас", – сказал вице-министр.
Указал он и на перспективность геологоразведки.
"НК "КазМунайГаз" и Turkish Petroleum Corporation (TPAO) подписали соглашение о конфиденциальности, в котором они получили доступ к Data Room, в котором есть информация по геологическим блокам КМГ и, в целом, Казахстана. Сейчас ведется такая плотная работа, и мы надеемся, что она успешно завершится, и ТРАО сможет выбрать себе геологоразведочный блок", – подчеркнул Жаркешов.
Отметил спикер и перспективы развития сотрудничества в сфере электроэнергетики, нефтегазохимии и углехимии.
"В Казахстане реализуют новые проекты на нефтегазохимию на сумму примерно 15 млрд долларов. Это мегапроекты, куда мы приглашаем турецкие компании. Во-вторых, новые нефтегазохимические проекты, особенно проекты по переработке полипропилена, в будущем полиэтилена, которые будут выходить на новые переделы как продукты с большой добавленной стоимостью. И для этого у турецких компаний есть большая компетенция. Мы пригласили их, так что они рассматривают эти новые перерабатывающие проекты", – заявил Жаркешов.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, какие льготы и преференции могут получить иностранные инвесторы в Казахстане.
Поделитесь новостью
