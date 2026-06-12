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Экономика и бизнес

Сколько денег принесет Казахстану развитие углехимии

Казахстан, Минэнерго, углехимия , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 14:42 Фото: pixabay
Вице-министр энергетики Санжар Жаркешев на форуме в Астане 12 июня 2026 года рассказал, выпуск какой продукции из угля можно наладить в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаркешев отметил, что в условиях глобальной трансформации энергетики Казахстан рассматривает уголь не только как источник энергии, но и как ценное сырье для глубокой переработки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Казахстан располагает значительными запасами угля – около 33,6 млрд тонн, что обеспечивает надежную ресурсную базу для реализации долгосрочных промышленных проектов и создания новых производств. Из них 21,5 млрд тонн каменного и 12,1 млрд тонн бурого. Что ставит Казахстан на 10-е место в мире, гарантируя ресурсную обеспеченность на горизонте более 300 лет", – добавил он.

Вице-министр также указал на экономический потенциал углехимии.

"Сегодня потенциал глубокой переработки угля в Казахстане остается значительным. При этом стоимость продукции высоких переделов может многократно превышать стоимость исходного сырья. Наиболее перспективным направлением является производство синтез-газа, который служит сырьем для выпуска аммиака и карбамида, метанола, олефинов, синтетического топлива, продукции коксохимии и современных химических материалов. По экспертным оценкам, потенциал развития углехимической отрасли в Казахстане может составить до 25 млрд долларов", – добавил Санжар Жаркешев.

7 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что до конца 2026 года планируется провести аукцион на недропользование по 10 угольным участкам в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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