Экономика и бизнес

От ВИЭ до электробусов: как БРК ускоряет экологическую повестку Казахстана

коллаж, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 09:30 Фото: БРК
Для Казахстана "зеленая" повестка давно стала новой реальностью с измеримым эффектом для экологии и экономики.

В преддверии Регионального экологического саммита мы обратили внимание на финансируемые Банком развития Казахстана проекты, которые ускоряют трансформацию страны к низкоуглеродной модели.

Сегодня при участии БРК введено в эксплуатацию уже более 800 МВт возобновляемой энергии: фактически каждый четвертый "зеленый" мегаватт появился благодаря поддержке банка. Это такие масштабные проекты, как ВЭС Хромтау на 150 МВт, ВЭС "Sarkylmas Kuat" на 50 МВт, солнечные станции Mistral и EcoProTech, ГЭС на реках Тургусун и Баскан. География этих инициатив постоянно расширяется, формируя новую энергетическую базу, а на рассмотрении в банке уже находятся новые гигаваттные проекты ВИЭ.

БРК также активно финансирует модернизацию критической инфраструктуры, включая перевод на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы. Запуск этих проектов с огромной мощностью радикально улучшит качество воздуха в мегаполисе.

Аналогичная трансформация происходит и в промышленности: Банк профинансировал программу модернизации АО "Qarmet", обеспечив переход предприятия с угля на газ, что напрямую снижает выбросы серы и твердых частиц в атмосферу.

БРК также делает стратегические шаги в развитии экологичного топлива. Завод "BioOperations" перерабатывает более 200 тыс. тонн пшеницы в год и экспортирует отечественный биоэтанол в Европу, США и СНГ. Запуск первого в стране производства алкилата мощностью 97,6 тыс. тонн в год обеспечит переход Казахстана на топливо высшего стандарта Евро-5.

Экологическая трансформация охватывает и города: через Фонд развития промышленности профинансированы закуп 342 электробусов и реализация 22 проектов по переработке бытовых отходов на сумму 89 млрд тенге. Это позволит увеличить долю сортировки мусора в стране до 40%.

Экологические стандарты внедряются и на таких предприятиях, как "Маслодел‐Петропавловск" и "QazaqAstyq Group", где вместо угля используют собственное биотопливо, обеспечивая безотходное производство.

Кроме того, банк стал первым финансовым институтом в стране, получившим аккредитацию "Зеленого климатического фонда", что говорит о прозрачности и высокой значимости поддерживаемых БРК инициатив.

Таким образом, инвестиции БРК становятся правом будущих поколений жить в технологичной и чистой стране, где экономический прогресс находится в балансе с природой.

Подробнее о проектах – в видеоролике.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
