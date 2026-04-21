Глава Минтруда о зарплатах в конверте: Мы должны это искоренить
Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года высказался о практике выдавать зарплаты в конверте, передает корреспондент Zakon.kz.
Аскарбек Ертаев рассказал, с какими нарушениями сталкиваются сегодня в ведомстве. Речь идет, в частности, о неофициальном трудоустройстве.
"Получают пособие (по безработице. – Прим. ред.) и получают конвертом еще (зарплаты. – Прим. ред.) в какой-то компании. Это тоже есть. Я сейчас название компании или фамилии не буду озвучивать, но есть такие кейсы. Но мы должны это искоренить, чтобы это не было конвертом", – добавил он.
Нужно, по его словам, также провести детальную работу с так называемыми самозанятыми.
"У нас есть категория самозанятых граждан. Их 2,9 млн. Но надо правильно понимать, что они делают, какая у них деятельность на самом деле. Поэтому мы с ними сейчас эту работу будем проводить. Мы такой список спустили в акиматы, чтобы они проанализировали и определили, действительно ли человек самозанятый. Если он самозанятый, он должен сейчас в рамках нового Налогового кодекса зарегистрироваться и работать самозанятым. А если он и не индивидуальный предприниматель, и нигде не работает, то это другой вопрос. Значит, его надо трудоустраивать", – пояснил министр.
21 апреля 2026 года Аскарбек Ертаев рассказал, что нужно делать, чтобы получать в старости достойную пенсию.
Читайте также
