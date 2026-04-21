Общество

Появились новости по строительству второй АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 15:38 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 21 апреля 2026 года в кулуарах Акорды сообщил, что вторую атомную станцию планируется разместить в районе Балхаша и для нее уже определено рабочее название, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что по второй станции уже есть решение.

"Вторая станция будет размещаться также на Балхаше. Сейчас изучаются три перспективные площадки. По итогам рассмотрения мы, безусловно, вам сообщим конкретное место расположения. Есть уже рабочее название для второй атомной станции. Это будет АЭС Мойынкум. Тоже исходя из расположения. Также планируется, что это будут станции – два блока по 1200. И мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами по определению потенциального вендора", – озвучил Саткалиев.

Он напомнил, что ранее китайская компания CNNC уже рассматривалась в качестве приоритетного партнера по строительству второй атомной станции.

Ранее заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов рассказал, на каком этапе строительство первой в стране атомной электростанции.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
