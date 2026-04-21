Казахстан теряет до 25 млрд тенге в год из-за "серого" оборота нефтепродуктов

Вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан на брифинге в СЦК 21 апреля 2026 года рассказал, что дает установка приборов учета для нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ильяс Бакытжан отметил, что в соответствии с установленными требованиями каждый недропользователь, владелец или реализатор – субъект оптового рынка нефтепродуктов – обязан оснащать базы хранения нефтепродуктов контрольными приборами учета, обеспечивающими передачу данных в режиме реального времени.

"Данные приборы учета для нас очень важны, для того чтобы мы обеспечили полностью прозрачность на таком очень важном рынке, как рынок нефти и нефтепродуктов. Из-за того, что некоторые нефтебазы до сих пор не оснащены контрольными приборами учета, по нашим экспертным оценкам, упущенный доход бюджета из-за того, что существует определенный "серый" рынок оборота нефтепродуктов, составляет в год 25 млрд тенге. Эти цифры мы считали в прошлом году с экспертами", – отметил он.

