#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
464.73
546.57
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Экономика и бизнес

Казахстанские товары будут продвигать на рынке ОАЭ

Флаги Объединённых Арабских Эмиратов и Казахстана, флаги ОАЭ и РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 10:19 Фото: primeminister.kz
Депутаты Мажилиса 22 апреля 2026 года на пленарном заседании палаты взяли в работу законопроект, который будет регулировать сотрудничество между странами ЕАЭС и ОАЭ, передает корреспондент Zakon.kz.

Полное название законопроекта – "О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны".

"Данное соглашение было заключено в Минске 27 июня 2025 года. основной целью Соглашения является развитие и укрепление новых связей между странами ЕАЭС и ОАЭ, а также создание благоприятных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок ОАЭ. В этой связи Комитет по экономической реформе и региональному развитию готов взять законопроект в работу и поддержать", – сказал депутат Нуртай Сабильянов.

Год назад Казахстан и ОАЭ договорились о строительстве ветряной электростанции в Жамбылской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: