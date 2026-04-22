Казахстанские товары будут продвигать на рынке ОАЭ

Депутаты Мажилиса 22 апреля 2026 года на пленарном заседании палаты взяли в работу законопроект, который будет регулировать сотрудничество между странами ЕАЭС и ОАЭ, передает корреспондент Zakon.kz.

Полное название законопроекта – "О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны".

"Данное соглашение было заключено в Минске 27 июня 2025 года. основной целью Соглашения является развитие и укрепление новых связей между странами ЕАЭС и ОАЭ, а также создание благоприятных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок ОАЭ. В этой связи Комитет по экономической реформе и региональному развитию готов взять законопроект в работу и поддержать", – сказал депутат Нуртай Сабильянов.

Год назад Казахстан и ОАЭ договорились о строительстве ветряной электростанции в Жамбылской области.