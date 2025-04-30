Казахстан и ОАЭ договорились о строительстве ветряной электростанции в Жамбылской области

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 30 апреля 2025 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов о строительстве ветряной электростанции. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, цель соглашения – строительство в Жамбылской области совместно с компанией Masdar ветровой электростанции мощностью 1 гигаватт и системы накопления энергии мощностью 300 МВт.

"Данный проект является одним из крупнейших шагов Казахстана в области возобновляемых источников энергии и выражением надежного и результативного энергетического сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот проект не только принесет нашей стране престиж на международном уровне, но и внесет активный вклад в глобальные инициативы Казахстана в направлении "зеленой" энергетики, увеличив долю возобновляемых источников энергии еще на 3%", – отметил глава Минэнерго.

По его словам, электростанция будет вырабатывать 3,4 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Это приведет к сокращению затрат на CO2 примерно на 2 млн тонн в год.

"Особенность проекта в том, что одними из первых в стране будут построены системы накопления энергии. Эти новые технологии придадут устойчивости энергосистеме Казахстана, а за счет накопления энергии будет обеспечена стабильность электроснабжения в предельные периоды потребления. Управление этой системой станет новым опытом для нашей страны и откроет уникальные возможности для отечественных специалистов", – пояснил министр.

Отмечается, что в результате реализации проекта в экономику Казахстана привлекаются прямые иностранные инвестиции в размере 1,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года на рынок авиаперевозок Казахстана выходит новая авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – Air Arabia Abu Dhabi.