По "Дружбе" в мае – ноль: Аккенженов о транзите казахстанской нефти

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 22 апреля 2026 года в кулуарах Регионального экологического саммита сообщил, что в мае транзит казахстанской нефти по направлению Атырау-Самара с дальнейшей поставкой по нефтепроводу "Дружба" может быть обнулен, передает корреспондент Zakon.kz.

Аккенженов отметил, что получил эту информацию по неофициальным источникам, при этом подчеркнув, что официального заявления со стороны Российской Федерации пока не поступало.

"Но по неофициальным источникам мы знаем, что это правда. На май месяц у нас транзит через Атырау – Самара по направлению далее нефтепровода "Дружба" и на завод Шведт – ноль. Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение", – озвучил министр.

По его словам, на сегодняшний день речь идет пока только о мае. В целом индикатив на второй квартал, представленный российской стороной, предусматривает нулевые объемы по всем трем месяцам.

"Но я разговаривал со своими коллегам, не буду называть имен – как только вопрос по технической возможности решится, транзит казахстанской нефти возобновится", – дополнил он.

На вопрос о возможном перераспределении объемов он ответил, что такая работа уже ведется, и поставки перенаправляются по другим маршрутам. Также журналисты уточнили, какой процент казахстанской нефти приходится на "Дружбу".

"От всей казахстанской нефти, если мы говорим о 80 млн тонн, запланировано порядка 3 млн тонн. В прошлом году было 2,1 млн тонн – это по "Дружбе". Если говорить об обеспечении нефтеперерабатывающего завода в Шведте, то казахстанская нефть покрывает порядка 20-30% его потребления", – сказал Аккенженов.

Он заявил, что ситуация не является критичной и снижения добычи не потребуется, поскольку объемы могут быть перераспределены по альтернативным маршрутам. При этом по направлению КТК, по его словам, сохраняется стабильная работа – поставки осуществляются в штатном режиме.

17 апреля 2026 года стало известно, что цены на нефть резко начали падать.