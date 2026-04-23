Экономика и бизнес

"Казахмыс" начал обновление автопарка: закуплено 90 автобусов для перевозки сотрудников

Фото: "Казахмыс"
Корпорация "Казахмыс" продолжает реализацию программы по развитию транспортной инфраструктуры и повышению качества перевозки работников производственных подразделений. В рамках первого этапа обновления автопарка партнер компании – ТОО "Tranco Express" – приобрел 90 новых автобусов.

В их числе 40 больших автобусов марки Yutong и 50 малых автобусов марки ПАЗ. Современный транспорт пришел на смену изношенному подвижному составу и позволит значительно повысить комфорт, безопасность и надежность перевозок сотрудников.

Новая техника уже распределяется между регионами и производственными площадками компании в области Улытау, Карагандинской области.

Текущий этап является началом масштабной программы модернизации корпоративного транспорта. В дальнейшем планируется продолжить закуп и поэтапное обновление подвижного состава во всех регионах присутствия компании. Конечная цель программы – полное обновление автобусного парка, задействованного в перевозке работников.

Обновление автопарка – это не только техническая модернизация, но и инвестиции в безопасность людей, улучшение условий труда и стабильную работу производственных предприятий. Реализация проекта уже приносит положительные результаты и способствует повышению качества корпоративной транспортной системы.

Ирина Капитанова
Читайте также
В Казахмысе стартовала обучающая программа по производственной безопасности для сотрудников
11:59, 07 апреля 2026
В Казахмысе стартовала обучающая программа по производственной безопасности для сотрудников
Коллективы предприятий корпорации "Казахмыс" поддержали проект обновленной Конституции
09:40, 04 марта 2026
Коллективы предприятий корпорации "Казахмыс" поддержали проект обновленной Конституции
"Казахмыс" подписал новый коллективный договор с усиленной социальной защитой работников
13:21, 23 января 2025
"Казахмыс" подписал новый коллективный договор с усиленной социальной защитой работников
Последние
Популярные
Читайте также
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
17:44, Сегодня
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
17:34, Сегодня
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
17:16, Сегодня
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
17:03, Сегодня
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
