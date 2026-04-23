"Казахмыс" начал обновление автопарка: закуплено 90 автобусов для перевозки сотрудников

Корпорация "Казахмыс" продолжает реализацию программы по развитию транспортной инфраструктуры и повышению качества перевозки работников производственных подразделений. В рамках первого этапа обновления автопарка партнер компании – ТОО "Tranco Express" – приобрел 90 новых автобусов.

В их числе 40 больших автобусов марки Yutong и 50 малых автобусов марки ПАЗ. Современный транспорт пришел на смену изношенному подвижному составу и позволит значительно повысить комфорт, безопасность и надежность перевозок сотрудников.

Новая техника уже распределяется между регионами и производственными площадками компании в области Улытау, Карагандинской области.

Текущий этап является началом масштабной программы модернизации корпоративного транспорта. В дальнейшем планируется продолжить закуп и поэтапное обновление подвижного состава во всех регионах присутствия компании. Конечная цель программы – полное обновление автобусного парка, задействованного в перевозке работников.

Обновление автопарка – это не только техническая модернизация, но и инвестиции в безопасность людей, улучшение условий труда и стабильную работу производственных предприятий. Реализация проекта уже приносит положительные результаты и способствует повышению качества корпоративной транспортной системы.