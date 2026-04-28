Экономика и бизнес

Стало известно, куда перенаправит Казахстан 260 тыс. тонн нефти вместо "Дружбы"

нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 09:43 Фото: pixabay
Советник министра – официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева рассказала, куда перенаправят казахстанскую нефть вместо нефтепровода "Дружба", сообщает Zakon.kz.

Как говорится в комментарии от 28 апреля 2026 года, в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ "Шведт") на май 2026 года Министерство энергетики перераспределяет экспортные объемы нефти в размере 260 тыс. тонн.

"Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн – в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн – в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)", – говорится в комментарии.

Отмечается, что перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.

"Подчеркиваем, что изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки", – резюмировали в Минэнерго.

22 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о приостановке транзита казахстанской нефти по направлению Атырау – Самара с дальнейшей поставкой по нефтепроводу "Дружба". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже пояснил, что такое решение связано "с техническими моментами".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
"По "Дружбе" в мае – ноль: Аккенженов о транзите казахстанской нефти"
Казахстан намерен экспортировать 1,4 млн тонн нефти в Германию до конца года
21:06, 22 ноября 2024
Казахстан намерен экспортировать 1,4 млн тонн нефти в Германию до конца года
Стало известно, на сколько лет Казахстану хватит нефти
16:55, 26 декабря 2023
Стало известно, на сколько лет Казахстану хватит нефти
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
