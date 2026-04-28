Стало известно, куда перенаправит Казахстан 260 тыс. тонн нефти вместо "Дружбы"

Советник министра – официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева рассказала, куда перенаправят казахстанскую нефть вместо нефтепровода "Дружба", сообщает Zakon.kz.

Как говорится в комментарии от 28 апреля 2026 года, в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ "Шведт") на май 2026 года Министерство энергетики перераспределяет экспортные объемы нефти в размере 260 тыс. тонн.

"Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн – в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн – в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК)", – говорится в комментарии.

Отмечается, что перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.

"Подчеркиваем, что изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки", – резюмировали в Минэнерго.

22 апреля 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о приостановке транзита казахстанской нефти по направлению Атырау – Самара с дальнейшей поставкой по нефтепроводу "Дружба". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже пояснил, что такое решение связано "с техническими моментами".