Экономика и бизнес

Почему Казахстану нужно развивать рыбное хозяйство, рассказал депутат

Развитие рыбного хозяйства, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 12:00 Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
В Казахстане рыбное хозяйство постепенно переходит от традиционных методов вылова к современной и технологически ориентированной аквакультуре. Почему для экономики Казахстана такие изменения имеют особое значение, рассказал депутат Мажилиса, председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев.

Сегодня рыбное хозяйство не ограничивается добычей рыбы в естественных водоемах, а превращается в сферу, основанную на точных расчетах и автоматизации. Так, в промышленном рыбоводстве важную роль играют системы замкнутого водообмена, так называемые RAS-технологии.

"В этой системе вода многократно очищается и используется повторно. Благодаря этому экономятся водные ресурсы, снижается нагрузка на окружающую среду, а процесс выращивания рыбы полностью контролируется", – отметил депутат Мажилиса, председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев.

Кроме того, в отрасль активно внедряется концепция "умной фермы". Сенсоры постоянно отслеживают температуру воды, уровень кислорода и кислотность, передавая все данные фермеру или в систему управления.

Искусственный интеллект, в свою очередь, анализирует темпы роста и поведение рыбы, выдавая точные рекомендации. В результате снижаются затраты на корм, а качество продукции повышается.

Еще одно перспективное направление – многоуровневая аквакультура. В таких системах вместе с рыбой выращиваются водоросли или моллюски. Отходы жизнедеятельности рыбы служат питанием для других организмов, что позволяет поддерживать природный баланс.

По мнению депутата, развитие биотехнологий также не должно оставаться без внимания. Ученые уже работают над выведением видов рыбы, устойчивых к заболеваниям и быстро набирающих массу.

"Для Казахстана ключевыми задачами являются экономия воды и адаптация к климату. Поэтому в первую очередь необходимо внедрять замкнутые системы, автоматизацию и решения, основанные на данных. Это позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и увеличить экспортный потенциал", – подчеркнул депутат.

Серик Егизбаев считает, что для сохранения и увеличения рыбных ресурсов важно соблюдать законодательные нормы при вылове, поддерживать чистоту водоемов, развивать искусственное разведение рыбы и бороться с браконьерством.

Сегодня рыбное хозяйство в Казахстане регулируется законом. Законодательные документы четко определяют порядок вылова, получение лицензий, распределение квот, правила использования водоемов, а также предусматривают административную и уголовную ответственность за браконьерство.

Тем не менее, по словам Серика Егизбаева, в этой сфере все еще есть нюансы, требующие доработки.

"Сегодня вопрос не в наличии закона, а в его эффективности. В некоторых регионах контроль остается слабым, а браконьерство по-прежнему распространено. Это показывает, что одного закона недостаточно, важно обеспечить его реальное исполнение", – отметил он.

Что касается экспорта, Казахстан уже начал выходить на внешние рынки с рыбной продукцией. В основном экспортируются замороженная рыба и филе, особенно востребован судак. Продукция поставляется в Европу, Россию и Китай. Это свидетельствует о постепенной адаптации отечественного рыбного хозяйства к внешним рынкам.

"Закон "Об аквакультуре" придал импульс развитию отрасли, и сегодня увеличилось количество хозяйств и объемы производства. Сейчас приоритет отдается экспорту переработанной продукции, поскольку она обладает более высокой добавленной стоимостью", – отметил депутат.

По его мнению, географическое положение Казахстана также открывает значительные возможности.


"Расположение на стыке Европы и Азии дает доступ к крупным рынкам. Наличие таких соседей, как Россия и Китай, создает благоприятные условия для развития экспорта. При правильной организации логистики и инфраструктуры эти возможности могут быть существенно расширены", – заключил Серик Егизбаев.
Айсулу Омарова
Читайте также
