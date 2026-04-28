Экономика и бизнес

ИИ сэкономит миллиарды: Аккенженов о внедрении технологий в нефтегазовой отрасли

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 11:08 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 апреля 2026 года на заседании правительства заявил о внедрении искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли, отметив значительный экономический эффект от цифровых решений, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил, что в рамках объявленного главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта министерство внедряет ИИ в топливно-энергетическом комплексе, охватывая все ключевые направления – от энергетики и нефтегаза до угольной промышленности, для чего создан AI-альянс с участием международных компаний и IT-разработчиков.

"Отдельный акцент сделан на поддержке отечественных разработчиков: с рядом резидентов Astana Hub подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли. На сегодняшний день сформирован портфель из 45 ИИ-проектов. Из них 10 проектов находятся на стадии экспертизы, к этапу внедрения.(...) Первый пример – практическое применение искусственного интеллекта в сфере добычи нефти. Речь идет об интеллектуальной системе онлайн-мониторинга скважин. В рамках пилотного внедрения под наблюдением системы уже находится более 4 тысяч скважин на объектах нефтедобычи", – дополнил Аккенженов.

С его слов, основная задача системы – анализировать производственные показатели скважин в режиме реального времени.

"Искусственный интеллект выявляет проблемные участки, фиксирует отклонения от плановых показателей, прогнозирует добычу и помогает специалистам принимать более эффективные решения. Пилотное внедрение реализовано на базе "АО Мунай", а также ряда других недропользователей. Ожидаемый эффект – сокращение времени простоев скважин до 20% и достижение экономического эффекта до 1 млрд тенге в год. Данный проект показывает, что искусственный интеллект может быть практическим инструментом для повышения эффективности добычи, снижения потерь и более точного управления нефтяными активами", – озвучил спикер.

Он отметил, что следующий пример – применение искусственного интеллекта для анализа оборота нефтепродуктов.

"Система объединяет цифровые данные от участников рынка, включая нефтеперерабатывающие заводы "КазМунайГаз", "Казахстан Темир Жолы", Комитет государственных доходов Министерства финансов, нефтебазы и другие источники. ИИ анализирует движение нефтепродуктов, прогнозирует их запасы по регионам и помогает заранее выявлять риски затоварки либо дефицита. Это позволяет более точно планировать поставки, координировать логистику и своевременно принимать управленческие решения. Ожидаемый эффект – повышение точности планирования до 85% и экономический эффект до 22,5 млрд тенге в год", – продолжил министр.

Аккенженов также рассказал о внедрении ИИ-платформы для управления месторождениями, которая уже применяется на 12 месторождениях "КазМунайГаза" и позволяет оптимизировать добычу нефти: ожидаемый экономический эффект – до 326,3 млрд тенге за счет дополнительной добычи 2,864 млн тонн к 2030 году.

Ранее министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил о планах по формированию новых решений для помощи в повседневной жизни казахстанцев.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
