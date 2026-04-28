ИИ будет управлять энергосистемой в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

28 апреля 2026 года на заседании правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в энергетике, подчеркнув его экономический эффект и снижение издержек, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр рассказал о применении ИИ для управления Единой энергетической системой. "Система предназначена для диспетчерского мониторинга, анализа данных в режиме реального времени и поддержки оперативных решений диспетчеров. ИИ-модель прогнозирует нагрузки, выявляет возможные нарушения и помогает быстрее реагировать на инциденты в энергосистеме. Пилотное внедрение реализуется на базе KEGOC. Проект является казахстанской разработкой и победителем конкурса. Ожидаемый эффект – сокращение времени реагирования на инциденты до 30%. По предварительным консервативным расчетам, экономический эффект может составить до 200 млн тенге в год", – дополнил он. С его слов, применение ИИ применяется и для прогнозирования генерации объектов ВИЭ. "Система прогнозирует выработку электроэнергии на сутки вперед с учетом погодных данных, истории генерации и текущих условий эксплуатации объектов. Это позволяет повысить точность планирования, заранее видеть возможные отклонения от плановых объемов и более эффективно балансировать энергосистему. Пилотное внедрение реализуется на объектах KEGOC и "Самрук-Энерго". Продукт имеет потенциал для дальнейшего масштабирования на все объекты генерации ВИЭ. Ожидаемый эффект – снижение отклонений фактической выработки ВИЭ от плановых показателей до 25%, а также достижение экономического эффекта до 1,2 млрд тенге в год за счет сокращения издержек, связанных с неточным планированием генерации", – озвучил Аккенженов. Помимо этого, он рассказал о применении ИИ для диагностики состояния теплосетей. "Речь идет о роботизированном диагностическом комплексе, который проводит внутритрубную диагностику с использованием метода акустического резонанса. ИИ-модель анализирует полученные данные, оценивает техническое состояние объектов теплоснабжения, выявляет дефекты и прогнозирует риски аварий. Пилотное внедрение реализовано на объекте ГКП "Қуатжылуорталық-3" в Шымкенте. В настоящее время проект находится на этапе масштабирования. Продукт имеет экспортный потенциал, ведется работа по его продвижению на рынок Узбекистана. По итогам пилота в Шымкенте достигнут значимый эффект: сокращение бюджета на ремонтные работы до 75% и экономический эффект до 887 млн тенге в год", – заявил он. Ранее Аккенженов заявил о внедрении искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли, отметив значительный экономический эффект от цифровых решений.

