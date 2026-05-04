Экономика и бизнес

В Казахстане массово направляют уведомления по НДС – что делать бизнесу и каковы последствия

Сегодня, 4 мая 2026 года, пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана обратилась с важным предупреждением к налогоплательщикам из-за массовых уведомлений по налогу на добавленную стоимость (НДС), сообщает Zakon.kz.

Причина – налоговики выявили расхождения по НДС.

"В марте-апреле 2026 года КГД МФ РК направил налогоплательщикам уведомления камерального контроля по декларациям по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) "О занижении сумм реализации и завышении приобретения товаров, работ и услуг по НДС". Основанием стали выявленные расхождения, в том числе занижение суммы НДС по реализованным товарам, работам и услугам; завышение суммы НДС, отнесенного в зачет".Пресс-служба КГД

Отмечается, что уведомления сформированы автоматически на основе сопоставления данных электронных счетов-фактур, контрольно-кассовых машин и налоговой отчетности.

"Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней (порядка 45 календарных дней)".Пресс-служба КГД

В зависимости от ситуации, как пояснили в комитете, налогоплательщику необходимо:

  • при согласии с расхождениями представить дополнительную налоговую отчетность;
  • при несогласии направить письменное пояснение с обоснованием отсутствия нарушений.
"Обращаем внимание, что представление пояснения либо корректировка отчетности является основанием для завершения камерального контроля. Если уведомление не исполнено в установленный срок, применяются меры обеспечения исполнения налогового обязательства. Кроме того, налоговый орган вправе назначить налоговую проверку как в случае необходимости подтверждения представленных пояснений, так и при отсутствии реакции на уведомление".Пресс-служба КГД

Налогоплательщиков призвали внимательно отнестись к полученным уведомлениям и своевременно принять необходимые меры.

Мобильные переводы: какие сведения передаются налоговикам и что они предпринимают

16 апреля 2026 года сообщалось, что в Казахстане раскрыты схемы ухода от НДС в деятельности МФО.

20:00, 04 мая 2026
16:50, 19 августа 2025
18:23, 23 января 2026
