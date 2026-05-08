Когда примут новые поправки в Налоговый кодекс

Заместитель премьер-министра – министр нацэкономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года заявил, что часть поправок в Налоговый кодекс рассмотрят уже в текущей сессии Парламента, а отдельный пакет примерно из 50 изменений внесут новым составом Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, будут ли поправки в Налоговый кодекс рассмотрены в рамках текущей парламентской сессии или их уже будет рассматривать новый состав Курултая после выборов в августе.

"Те поправки, которые сейчас идут в Налоговый кодекс, они связаны именно с изменением в Конституции. Я думаю, что они будут рассматриваться в этой сессии, потому что они нужны для дальнейшей работы. Они уже находятся в Парламенте. Сессия заканчивается в конце июня и потом отправится на подпись к главе государства", – ответил Жумангарин.

Он также отметил, что сейчас формируется отдельный пакет примерно из 50 поправок, которые планируется внести уже новым составом Курултая и принять до конца текущего года.

