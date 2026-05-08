#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Экономика и бизнес

Когда примут новые поправки в Налоговый кодекс

Налоговый кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:29 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр нацэкономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года заявил, что часть поправок в Налоговый кодекс рассмотрят уже в текущей сессии Парламента, а отдельный пакет примерно из 50 изменений внесут новым составом Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, будут ли поправки в Налоговый кодекс рассмотрены в рамках текущей парламентской сессии или их уже будет рассматривать новый состав Курултая после выборов в августе.

"Те поправки, которые сейчас идут в Налоговый кодекс, они связаны именно с изменением в Конституции. Я думаю, что они будут рассматриваться в этой сессии, потому что они нужны для дальнейшей работы. Они уже находятся в Парламенте. Сессия заканчивается в конце июня и потом отправится на подпись к главе государства", – ответил Жумангарин.

Он также отметил, что сейчас формируется отдельный пакет примерно из 50 поправок, которые планируется внести уже новым составом Курултая и принять до конца текущего года.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, как изменится выборное законодательство Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост
15:32, Сегодня
В Казахстане хотят ввести новую категорию в Предпринимательский кодекс
Налоговый кодекс РК
14:40, 04 марта 2026
Жумангарин: Возможные поправки в Налоговый кодекс рассмотрят до конца года
Налоговый кодекс РК
10:46, 21 января 2026
В Казахстане создадут проектный офис для внесения поправок в Налоговый кодекс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: