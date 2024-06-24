Новый льготный режим для самозанятых хотят ввести в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в СЦК 24 июня 2024 года рассказал, как будут платить налоги самозанятые казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Азамат Амрин отметил, что в проекте нового Налогового кодекса рассматривается вопрос упрощения уплаты платежей с фонда оплаты труда.

"Облагаемая база и порядок уплаты будут унифицированы. В части ставок предлагается оставить действующее законодательство. При этом норму по уплате единого платежа с фонда оплаты труда для микро и малого бизнеса сохраняем", – сообщил он.

Реформируются также специальные налоговые режимы.

"Их количество будет оптимизировано. Предлагается только три режима. Первый – новый льготный режим для самозанятых с единым и минимальным платежом в 4%. Единый платеж будет включать ОПВ, социальные отчисления и взносы на ОСМС. Платеж можно уплачивать самостоятельно через приложение, либо через платформу. Предельный доход – не более 1 млн 250 тыс. тенге в месяц (340 МРП). Здесь следует отметить, что не обязательна регистрация в качестве ИП", – подчеркнул вице-министр.

Для второго режима предлагается объединить действующую норму упрощенной декларации с розничным налогом, преобразовав в режим для малого бизнеса. Предлагаемый размер дохода – не более 500 млн тенге в год, количество работников – без ограничений.

"Для 1,9 млн налогоплательщиков, кто сейчас применяет упрощенную декларацию, увеличится порог применения режима почти в 2,5 раза, если это в части порога по НДС – то в шесть раз. Это стимул не скрывать обороты и не дробиться. Список видов деятельности будет широким. Будут применять все, кроме ряда запрещенных. Ставка налога – 2% (В2С) и 8% (В2В). Как льготный режим – если производство, то 2% независимо от вида операций. При обороте 500 млн тенге можно применять новый режим и не платить НДС. Индивидуальные предприниматели будут освобождены от ведения бухучета", – указал Амрин.

Третий режим касается крестьянских и фермерских хозяйств. Для них предлагается оставить текущий режим, как есть. Только вместо единого земельного налога будет уплачиваться ИПН.

При этом дополнительно предлагается ввести земельный налог по неэффективно используемым землям в 40-кратном размере от базовой ставки.

Льготы для СХТП будут сохранены по каждому налогу по отдельности.

В то же время для исключения намеренного дробления бизнеса предлагается внедрить ряд критериев:

единый процесс оказания услуг, производства;

отсутствие самостоятельности у подконтрольных лиц при принятии решений;

использование общих ресурсов/активов и наличие общих контрагентов;

формальное распределение ресурсов или их безвозмездное предоставление.

В случае выявления и доказательства таких фактов спецрежим аннулируется, налоги будут считаться в общеустановленном режиме.

Ранее Азамат Амрин рассказал, не станет ли снижение налога на старые автомобили стимулом для их покупки.

О том, какие налоги предлагается упразднить в Казахстане, можете узнать здесь.