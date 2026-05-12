Экономика и бизнес

Лимит водопользования снизили для аграриев в Казахстане

Фото: unsplash
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 12 мая 2026 года рассказал о текущей ситуации с водными ресурсами в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов сообщил, что вегетационный сезон будет проходить под влиянием последствий засушливого 2025 года.

"Лимит водопользования на 2026 год здесь был снижен с 1,2 млрд до 900 млн м³", – отметил он.

Это связано с ситуацией в некоторых водохранилищах.

"В бассейне реки Сырдарья текущее наполнение водохранилищ, расположенных на территориях сопредельных государств, на 1,6 млрд м³ меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой связи, учитывая, что в летний период указанные водохранилища будут работать в режиме накопления, ожидаемый объем стока на территорию Казахстана составит 70% от среднемноголетней нормы, что соответствует маловодным условиям и создает значительные риски дефицита водных ресурсов в среднем и нижнем течении бассейна", – сказал он.

Аналогичная ситуация, по его данным, и в бассейнах рек Шу и Талас: Кировское водохранилище наполнено лишь на 78%, что меньше на 89 млн м³, чем за аналогичный период прошлого года, а Орто-Токойское водохранилище наполнено на 83%, что также меньше на 79 млн м³ от уровня прошлого года. В итоге в бассейне реки Талас водность ожидается ниже нормы.

"В бассейне реки Шу прогнозируется умеренно маловодный режим со стоком в пределах 50-75% от нормы. В целом для данных бассейнов характерна устойчивая пониженная водообеспеченность в течение вегетационного сезона... Несмотря на относительно высокий уровень накопленных ресурсов, в Алматинской области в районе Куртинского водохранилища сохраняются риски возникновения дефицита воды. Текущий объем водохранилища составляет 64 млн м³, что на 38 млн м³ меньше прошлогоднего показателя", – добавил глава Минводных ресурсов и ирригации.

В Шу-Таласском бассейне водохранилища наполнены на 81%. Здесь обеспокоенность вызывает низкое наполнение Кировского и Орто-Токойского водохранилищ, расположенных на территории Кыргызстана.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, в каких регионах есть риски засухи.

Оксана Даирова
