Экономика и бизнес

"После 31 декабря": КГД объявил важную новость для микро- и малого бизнеса в Казахстане

Фото: Zakon.kz
В Казахстане микро- и малый бизнес в 2026 году продолжит получать налоговую поддержку. Об этом сегодня, 14 мая, объявила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что в рамках проводимой работы по обеспечению макроэкономической стабильности, снижению административной нагрузки на бизнес и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности правительством РК принято решение о продолжении в 2026 году мер по упрощению налогового администрирования для субъектов микро- и малого предпринимательства.

"Так, в период с 1 января по 31 декабря 2026 года в отношении субъектов микро- и малого бизнеса не будет начисляться пеня на суммы налогов и платежей в бюджет, в том числе по авансовым и текущим платежам, не уплаченным в сроки, установленные налоговым законодательством".Пресс-служба КГД

При этом, как подчеркнули налоговики, данная мера не распространяется на налоги, удерживаемые у источника выплаты, акцизы на импортируемые подакцизные товары, налог на добавленную стоимость на импортируемые товары и социальные платежи.

В КГД отметили, что начисление пеней за вышеуказанный налоговый период осуществляется после 31 декабря 2026 года в случаях:

  • представления дополнительной налоговой отчетности, в том числе по уведомлению;
  • начисления или пересмотра сумм налогов и платежей органами государственных доходов по результатам налогового администрирования.
"Принятая мера направлена на дальнейшее совершенствование налогового администрирования, снижение административной нагрузки на предпринимателей, а также укрепление партнерских отношений между государством и бизнесом на основе доверия и прозрачности", – заключили в пресс-службе комитета.

О том, что правительство Казахстана продлило меры налоговой поддержки микро- и малого бизнеса на 2026 год, стало известно 8 мая.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
