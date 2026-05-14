Разъяснены налоговые правила для нерезидентов в Казахстане
Так, в соответствии с п. 2 ст. 221 Налогового кодекса РК нерезиденты обязаны уплачивать налоги с доходов, полученных из источников в Казахстане, в порядке, установленном налоговым законодательством.
"Перечень доходов нерезидентов, относящихся к доходам из источников в Республике Казахстан, определен ст. 679 Налогового кодекса РК. Если деятельность юридического лица-нерезидента на территории Казахстана не приводит к образованию постоянного учреждения, налогообложение таких доходов осуществляется в соответствии с положениями главы 72 Налогового кодекса РК".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
Согласно ст. 683 Налогового кодекса РК, доходы таких нерезидентов облагаются корпоративным подоходным налогом (КПН) у источника выплаты без осуществления вычетов.
"Исчисление, удержание и перечисление налога осуществляет налоговый агент путем применения ставок, предусмотренных ст. 682 Налогового кодекса РК".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
Удержание налога производится:
- не позднее дня выплаты дохода по начисленным и фактически выплаченным доходам;
- не позднее срока представления декларации по корпоративному подоходному налогу по начисленным, но не выплаченным доходам, отнесенным на вычеты.
Налоговый агент обязан перечислить удержанный налог:
- по начисленным и выплаченным доходам не позднее 25 календарных дней после окончания месяца, в котором была произведена выплата;
- по начисленным, но не выплаченным доходам, отнесенным на вычеты не позднее 10 календарных дней после установленного срока сдачи декларации по КПН;
- при выплате аванса (предоплаты) не позднее 25 календарных дней после окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы аванса;
- при поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг не позднее 25 календарных дней после окончания месяца начисления дохода нерезидента в пределах суммы соответствующих обязательств.
"Для отдельных видов доходов, предусмотренных п.п. 39) п. 1 ст. 679 Налогового кодекса РК, действуют специальные сроки уплаты, установленные ст. 684 Налогового кодекса РК".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
Налоговый агент обязан представлять расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с доходов нерезидента, в следующие сроки:
- за I, II и III кварталы не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за IV квартал не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.
Кроме того, как подчеркнули в ДГД, нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через структурное подразделение, не приводящую к образованию постоянного учреждения, обязаны представлять декларацию по КПН по месту нахождения в сроки, предусмотренные статьей 359 Налогового кодекса РК.
Ранее в Комитете госдоходов объявили важную новость о налогах для микро- и малого бизнеса в Казахстане.