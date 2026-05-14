Экономика и бизнес

Разъяснены налоговые правила для нерезидентов в Казахстане

фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:01 Фото: pexels
Сегодня, 14 мая 2026 года, в пресс-службе Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области проинформировали о порядке налогообложения доходов нерезидентов, получающих доходы из источников в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии с п. 2 ст. 221 Налогового кодекса РК нерезиденты обязаны уплачивать налоги с доходов, полученных из источников в Казахстане, в порядке, установленном налоговым законодательством.

"Перечень доходов нерезидентов, относящихся к доходам из источников в Республике Казахстан, определен ст. 679 Налогового кодекса РК. Если деятельность юридического лица-нерезидента на территории Казахстана не приводит к образованию постоянного учреждения, налогообложение таких доходов осуществляется в соответствии с положениями главы 72 Налогового кодекса РК".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Согласно ст. 683 Налогового кодекса РК, доходы таких нерезидентов облагаются корпоративным подоходным налогом (КПН) у источника выплаты без осуществления вычетов.

"Исчисление, удержание и перечисление налога осуществляет налоговый агент путем применения ставок, предусмотренных ст. 682 Налогового кодекса РК".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Удержание налога производится:

  • не позднее дня выплаты дохода по начисленным и фактически выплаченным доходам;
  • не позднее срока представления декларации по корпоративному подоходному налогу по начисленным, но не выплаченным доходам, отнесенным на вычеты.

Налоговый агент обязан перечислить удержанный налог:

  • по начисленным и выплаченным доходам не позднее 25 календарных дней после окончания месяца, в котором была произведена выплата;
  • по начисленным, но не выплаченным доходам, отнесенным на вычеты не позднее 10 календарных дней после установленного срока сдачи декларации по КПН;
  • при выплате аванса (предоплаты) не позднее 25 календарных дней после окончания месяца, в котором был начислен доход нерезидента в пределах суммы аванса;
  • при поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг не позднее 25 календарных дней после окончания месяца начисления дохода нерезидента в пределах суммы соответствующих обязательств.
"Для отдельных видов доходов, предусмотренных п.п. 39) п. 1 ст. 679 Налогового кодекса РК, действуют специальные сроки уплаты, установленные ст. 684 Налогового кодекса РК".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Налоговый агент обязан представлять расчет по КПН, удерживаемому у источника выплаты с доходов нерезидента, в следующие сроки:

  • за I, II и III кварталы не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
  • за IV квартал не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Кроме того, как подчеркнули в ДГД, нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через структурное подразделение, не приводящую к образованию постоянного учреждения, обязаны представлять декларацию по КПН по месту нахождения в сроки, предусмотренные статьей 359 Налогового кодекса РК.

фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 14:01
Хорошие новости для бизнеса: в Казахстане продлили налоговую поддержку

Ранее в Комитете госдоходов объявили важную новость о налогах для микро- и малого бизнеса в Казахстане.

