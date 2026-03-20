Право

Маркировку изделий медицинского назначения хотят внедрить в Казахстане

Изделия медицинского назначения, стетоскоп, шприц, пробирки, маска, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 08:58 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило проект приказа о проведении пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости изделий медицинского назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено внедрение нового механизма мониторинга обращения изделий медицинского назначения (ИМН), зарегистрированных в РК.

Предлагаемый подход позволит обеспечить прозрачность движения медицинских изделий на всех этапах – от производителя и поставщика до медицинских организаций и конечного потребителя, пояснили в министерстве.

Основной задачей пилотного проекта является создание дополнительных инструментов для подтверждения качества, безопасности и эффективности медицинских изделий, применяемых в системе здравоохранения.

Документом определены конкретные виды изделий медицинского назначения, которые будут включены в систему мониторинга. Отбор проводился на основе классификации товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) с учетом международного опыта и требований наднационального законодательства Евразийского экономического союза.

Ожидается, что реализация проекта окажет положительное влияние на развитие фармацевтического и медицинского рынка.

Внедрение мониторинга позволит:

  • повысить прозрачность обращения медицинских изделий;
  • оперативно выявлять на рынке некачественную, фальсифицированную или контрафактную продукцию;
  • усилить эффективность работы фармацевтического инспектората и уполномоченных органов.

Кроме того, данные мониторинга будут использоваться как инструмент для дальнейшей аналитической и контрольной работы. Выявленные отклонения на отдельных этапах обращения медицинских изделий смогут служить основанием для проведения дополнительных аудитов, проверок и инспекций в рамках действующего законодательства.

В долгосрочной перспективе внедрение системы приведет к снижению издержек, связанных с оборотом недоброкачественной продукции, а также повысит эффективность контроля и управления запасами ИМН, полагают в министерстве.

Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 3 апреля 2026 года.

Мы сообщали, что Минздрав подготовил изменения, позволяющие сделать медпомощь более доступной.

