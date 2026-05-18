#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Общество

Насколько выросла зарплата казахстанцев за 9 лет

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 18 мая 2026 года во время правительственного часа рассказал о росте заработной платы казахстанцев за последние 9 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что рост ВВП непременно транслируется в рост заработной платы на длительной дистанции.

"К примеру, с 2017 года кумулятивный рост заработной платы составил 41%, превысив рост ВВП. Наша цель – и дальше обеспечивать высокие темпы роста в ближайшие годы на уровне 5-6% и достичь ВВП в 450 млрд долларов к 2029 году", – сказал Касенов.

В целом, по его словам, темпы экономического роста напрямую зависят от инвестиций, так как именно они образуют дополнительные производственные мощности и являются основой для экономической экспансии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 15:55
Более 460 тысяч тенге? Названа средняя зарплата в Казахстане

О том, какие зарплаты в Казахстане растут быстрее инфляции, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
14:28, 10 февраля 2025
Средняя зарплата выросла в Казахстане: насколько и почему
Генеральная прокуратура РК
16:46, 12 февраля 2026
У генпрокурора Казахстана появятся новые функции
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
14:12, 14 апреля 2026
В Казахстане минимальную зарплату планируют повысить до 150 тысяч тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Конор Макгрегор
15:31, Сегодня
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Судья прокомментировал судейский скандал на Кубке РК
15:11, Сегодня
Опытный судья разобрал скандальный эпизод с вызовом полиции на Кубке РК по борьбе
Ломакин в финале квалификации в Индии
14:49, Сегодня
"Качели" устроил казахстанский теннисист в квалификации топ-турнира в Индии
Любовь Ковальчук
14:42, Сегодня
Чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди женщин: все победители и призёры 2026 года
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: