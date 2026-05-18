Насколько выросла зарплата казахстанцев за 9 лет

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 18 мая 2026 года во время правительственного часа рассказал о росте заработной платы казахстанцев за последние 9 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что рост ВВП непременно транслируется в рост заработной платы на длительной дистанции.

"К примеру, с 2017 года кумулятивный рост заработной платы составил 41%, превысив рост ВВП. Наша цель – и дальше обеспечивать высокие темпы роста в ближайшие годы на уровне 5-6% и достичь ВВП в 450 млрд долларов к 2029 году", – сказал Касенов.

В целом, по его словам, темпы экономического роста напрямую зависят от инвестиций, так как именно они образуют дополнительные производственные мощности и являются основой для экономической экспансии.

