Конфликт на Ближнем Востоке: во сколько обошлась эвакуация казахстанцев

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 19 мая 2026 года рассказал о расходах авиакомпаний во время эвакуации казахстанцев из стран Ближнего востока во время эскалации конфликта, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Саурабаев напомнил, что на первом этапе было вывезено порядка 4 тыс. человек и позже выяснилось, что в зоне конфликта находятся более 10 тыс. казахстанцев.

"Мы компенсировали часть расходов авиакомпаний. То есть, вы же знаете, что часть пассажиров, которые там находились, они купили на эти авиакомпании обратные билеты, то есть их услуги авиакомпаниям были частично оплачены. Соответсвенно, мы доплачивали какую-то часть, плюс мы должны были доставить часть граждан из Дубая в близлежащие страны, где обстановка была более спокойной. На все это ориентировочно ушло 4 млн долларов", – добавил он.

14 марта 2026 года в Министерстве иностранных дел сообщили, что в общей сложности в Казахстан смогли вернуться 10 275 человек. Эвакуация проходила с использованием различных маршрутов, включая наземные и воздушные пути.