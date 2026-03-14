МИД сообщил о завершении эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 14 марта 2026 года, Министерство иностранных дел выступило с важным заявлением о завершении эвакуации казахстанцев из Ближневосточного региона, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в общей сложности в Казахстан смогли вернуться 10 275 человек.
Отмечено, что эвакуация проходила с использованием различных маршрутов, включая наземные и воздушные пути.
"Дипломатические представительства Казахстана на местах координировали работу с компетентными органами иностранных государств, поддерживали постоянную связь с соотечественниками и оказывали необходимое содействие гражданам".Пресс-служба МИД РК
Также МИД выразил благодарность государственным органам и зарубежным партнерам за содействие в обеспечении безопасного возвращения казахстанцев на Родину.
Немного ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, как Казахстан возвращает своих граждан из зоны ближневосточного конфликта.
