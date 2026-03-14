#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

МИД сообщил о завершении эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сегодня, 14 марта 2026 года, Министерство иностранных дел выступило с важным заявлением о завершении эвакуации казахстанцев из Ближневосточного региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в общей сложности в Казахстан смогли вернуться 10 275 человек.

Отмечено, что эвакуация проходила с использованием различных маршрутов, включая наземные и воздушные пути.

"Дипломатические представительства Казахстана на местах координировали работу с компетентными органами иностранных государств, поддерживали постоянную связь с соотечественниками и оказывали необходимое содействие гражданам".Пресс-служба МИД РК

Также МИД выразил благодарность государственным органам и зарубежным партнерам за содействие в обеспечении безопасного возвращения казахстанцев на Родину.

Материал по теме

Токаев: Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан

Немного ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, как Казахстан возвращает своих граждан из зоны ближневосточного конфликта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
