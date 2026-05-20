Алматинцам готовы выдавать гранты до 5 млн тенге: кто и как их может получить
Этот статус, как уточнили в пресс-службе акимата южной столицы, дает доступ к мерам господдержки, в том числе к грантам до 5 млн тенге.
Куда нужно сдать документы?
Прием документов ведет Управление предпринимательства и инвестиций Алматы.
Кто может подать?
Подать заявку могут индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица.
Важно: заявитель должен относиться к субъектам малого или среднего бизнеса.
Статус социального предприятия присваивается по установленным критериям.
Что считается соцпредпринимательством?
Статус получают те, чья деятельность направлена на поддержку социально уязвимых категорий населения.
Это может быть:
- создание рабочих мест;
- товары и услуги для таких категорий;
- общественно полезные, образовательные и культурно-просветительские проекты.
Какая поддержка доступна?
Для социальных предпринимателей предусмотрены меры господдержки:
- гранты до 5 млн тенге,
- предоставление помещений на льготных условиях,
- а также программы льготного кредитования.
Сроки и куда сдавать?
Прием заявок будет осуществляться с 1 по 15 июня 2026 года включительно по адресу: ул. Байзакова, 303, 3 этаж, кабинет 302.
Документы, поданные после срока, рассматриваться не будут.
Важно про документы
Заявку могут вернуть, если пакет документов неполный или предоставлены недостоверные сведения.
Дополнительную информацию можно получить по номеру: +7 (727) 390-20-99.
13 мая 2026 года стало известно, что в Алматы власти готовы дать 1 730 000 тенге желающим развить свой бизнес.