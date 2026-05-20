Алматинцам готовы выдавать гранты до 5 млн тенге: кто и как их может получить

Сегодня, 20 мая 2026 года, акимат Алматы объявил о начале приема заявок на включение в Реестр субъектов социального предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Этот статус, как уточнили в пресс-службе акимата южной столицы, дает доступ к мерам господдержки, в том числе к грантам до 5 млн тенге.

Куда нужно сдать документы?

Прием документов ведет Управление предпринимательства и инвестиций Алматы.

Кто может подать?

Подать заявку могут индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица.

Важно: заявитель должен относиться к субъектам малого или среднего бизнеса.

Статус социального предприятия присваивается по установленным критериям.

Что считается соцпредпринимательством?

Статус получают те, чья деятельность направлена на поддержку социально уязвимых категорий населения.

Это может быть:

создание рабочих мест;

товары и услуги для таких категорий;

общественно полезные, образовательные и культурно-просветительские проекты.

Какая поддержка доступна?

Для социальных предпринимателей предусмотрены меры господдержки:

гранты до 5 млн тенге,

предоставление помещений на льготных условиях,

а также программы льготного кредитования.

Сроки и куда сдавать?

Прием заявок будет осуществляться с 1 по 15 июня 2026 года включительно по адресу: ул. Байзакова, 303, 3 этаж, кабинет 302.

Документы, поданные после срока, рассматриваться не будут.

Важно про документы

Заявку могут вернуть, если пакет документов неполный или предоставлены недостоверные сведения.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: +7 (727) 390-20-99.

