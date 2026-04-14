Уходит ли бизнес в тень из-за нового Налогового кодекса

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года предоставил актуальную статистику по количеству МСБ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Амрин озвучил результаты мониторинга. "Если смотреть динамику за прошлый год и первый квартал 2026 года, наблюдаем планомерный рост ключевых показателей по малому и среднему бизнесу. Количество действующих предприятий у нас за квартал увеличилось на 19,6 тыс. Причем если в структуре брать, то растут как средние предприятия, так и малые предприятия", – сказал он. Указал он и на рост поступлений от бизнеса. "Мы на четверть практически собираем больше, чем за такой же период прошлого года. Если смотреть по чекам, то количество их увеличилось и увеличились также суммы по ним", – резюмировал вице-министр нацэкономики. Его поддержал вице-министр финансов Ержан Биржанов. "Кассовая дисциплина у нас улучшилась. Количество чеков в первом квартале 2026 года составило 885 млн, тогда как в прошлом году за этот же период было 728 млн чеков. На 156 млн чеков стало больше. По суммам если смотреть, то мы видим рост на 1 трлн 368 млрд тенге. Массового оттока к наличным расчетам нет. Без фискального чека расчеты не производятся. Ухода в тень мы не наблюдаем", – заверил Биржанов. Ранее министр финансов Мади Такиев озвучил сумму задолженности, которую бизнес выплатил государству.

Поделитесь новостью: