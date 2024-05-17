Минфин: Почти 500 млрд тенге неэффективно использовали из бюджета

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 17 мая в Мажилисе рассказал о неэффективно использованных средствах из бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом стало известно из отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за прошлый год.

"Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге", – сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков.

По его словам, из них 87,2 млрд тенге – это остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора, выделенные в 2023 году; 143,2 млрд тенге приходятся на суммы неосвоения бюджетных средств, неиспользованных целевых трансфертов и бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета; 258,5 млрд тенге приходятся на нарушения принципов бюджетной системы, выявленных по итогам государственного аудита и контроля.

"Для повышения ответственности администраторов за эффективное и полное освоение бюджетных средств приняты меры. По итогам 2023 года ряд сотрудников центральных и местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности", – подчеркнул Даурен Темирбеков.

Ранее Минфин озвучил размер госдолга Казахстана, который на 1 января 2024 года составил 27,2 трлн тенге, или 22,8% к ВВП.