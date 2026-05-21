Что будет построено в Алатау: в город привлекли более 2 трлн инвестиций

Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров на пресс-конференции в правительстве 21 мая 2026 года рассказал, какие проекты планируется реализовать в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что ведется активная работа по формированию пула инвестиционных проектов города. "На сегодня сформирован пул из 53 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн тенге и созданием свыше 51 тысячи рабочих мест. Среди ключевых партнеров и флагманских проектов представлены такие компании, как Iconic Complex, Joby, AutoFlight, Mars, PepsiCo, университет KAIST, Hyundai Green Food и Khan Tengri Biopharma", – добавил Абдыкадыров. В частности, проект Iconic Complex, по его словам, рассматривается как будущий архитектурный и деловой символ нового города. "В этом году летом буквально будет запущено производство PepsiCo, будет начато строительство компанией Mars. Кроме того, Iconic планируют начать строительно-монтажные работы", – резюмировал спикер. Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, как будет строиться новый город Алатау.

