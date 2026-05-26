#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
472.48
550.06
6.59
Экономика и бизнес

Новая онлайн-услуга для предпринимателей появилась в eGov

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:01 Фото: gov4c.kz
Сегодня, 26 мая 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") обратилась к индивидуальным предпринимателям (ИП) Казахстана с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Им объявили о появлении новой онлайн-услуги.

"В мобильном приложении eGov Business стала доступна новая государственная услуга "Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя". Сервис позволяет предпринимателям полностью онлайн инициировать процедуру закрытия ИП без необходимости посещения государственных органов на этапе подачи заявления".Пресс-служба АО "НИТ"

Уточняется, что услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, авторизованных в приложении eGov Business.

"Новая услуга переводит процесс подачи заявления полностью в цифровой формат и исключает необходимость личного обращения в органы государственных доходов на этапе подачи. Пользователи могут пройти все ключевые шаги в приложении и отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени".Пресс-служба АО "НИТ"

Отмечается, что результат оказания услуги и ответ государственного органа будут доступны при повторном входе в услугу.

При успешном завершении процедуры в системе отобразится статус "Обработан", подтверждающий официальное прекращение деятельности ИП в базе данных органов государственных доходов.

23 мая 2026 года в АО "НИТ" казахстанцам подробно рассказали, как за пару минут проверить недвижимость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы, магазин, незаконная пристройка
11:56, Сегодня
Незаконную пристройку убрали в центре Алматы
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
16:14, 08 мая 2026
Казахстанцам рассказали о важной онлайн-услуге для военнослужащих
Казахстанским водителям напомнили об удобном сервисе в eGov Mobile
18:28, 14 мая 2025
Казахстанским водителям напомнили об удобном сервисе в eGov Mobile
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
12:02, Сегодня
"Уверенная игра": в СМИ высоко оценили разгром от Рыбакиной в первом раунде "Ролан Гаррос"
Ризабек Айтмухан
11:41, Сегодня
Громкой сенсации не произошло: Ризабек Айтмухан будет бороться в финале чемпионата Азии
Казахстанский палуан Узембаев поборется за &quot;золото&quot; чемпионата Азии во Вьетнаме
11:27, Сегодня
Казахстанский палуан Узембаев поборется за "золото" чемпионата Азии во Вьетнаме
Ерхан Абиль
11:24, Сегодня
Казахстанский "вольник" Абиль всухую победил местного борца и вышел в финал ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: