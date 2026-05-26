Новая онлайн-услуга для предпринимателей появилась в eGov

Сегодня, 26 мая 2026 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") обратилась к индивидуальным предпринимателям (ИП) Казахстана с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Им объявили о появлении новой онлайн-услуги.

"В мобильном приложении eGov Business стала доступна новая государственная услуга "Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя". Сервис позволяет предпринимателям полностью онлайн инициировать процедуру закрытия ИП без необходимости посещения государственных органов на этапе подачи заявления". Пресс-служба АО "НИТ"

Уточняется, что услуга доступна для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, авторизованных в приложении eGov Business.

"Новая услуга переводит процесс подачи заявления полностью в цифровой формат и исключает необходимость личного обращения в органы государственных доходов на этапе подачи. Пользователи могут пройти все ключевые шаги в приложении и отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени". Пресс-служба АО "НИТ"

Отмечается, что результат оказания услуги и ответ государственного органа будут доступны при повторном входе в услугу.

При успешном завершении процедуры в системе отобразится статус "Обработан", подтверждающий официальное прекращение деятельности ИП в базе данных органов государственных доходов.

