Сокращение в "Самрук-Казына": сколько денег сэкономила компания

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов в кулуарах форума ЕАЭС 28 мая 2026 года рассказал, какой был эффект от сокращения кадров в компании, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Жакупов сообщил, что под сокращение попали 11% непроизводственного персонала по городу Астане. "В год экономия составляет порядка 5 млрд тенге – в количественном составе это порядка 700 человек. Эти деньги будут использованы на общекорпоративные цели", – подчеркнул он. 17 февраля 2026 года председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин прокомментировал высказывание о "левобережных людях" и участии сотрудников в сомнительных дискуссиях. 10 февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался об эффективности работы управленцев в некоторых квазигосударственных компаниях.



