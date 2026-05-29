Экспорт казахстанской нефти в Германию: в Минэнерго не рассматривают доставку морским транспортом

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭК) 29 мая 2026 года озвучил условия возобновления экспорта казахстанской нефти в Германию, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что все зависит от того, как быстро российская сторона восстановит свои технические возможности по перекачке нефти.

"Я не исключаю эту возможность (возобновления транспортировки в этом или следующем году. – Прим. ред.). Но все-таки вам необходимо задать этот вопрос российской стороне. Мы, как казахстанская сторона, не контролируем ремонтные работы, которые ведутся у нашего соседа – нас оповещают только о наличии либо отсутствии технической возможности. В настоящий момент прокачка ограничена. Сроков нет, все зависит от ремонта восстановительных работ", – добавил он.

Журналисты поинтересовались, рассматриваются ли другие маршруты поставки нефти в Германию из Казахстана.

"Я вам просто как специалист могу сказать, что, помимо сухопутной возможности поставки нефти по трубопроводу "Дружба", есть еще и морской путь, огибая всю Европу и зайдя с севера Европы. И там все упирается в мощности порта Rostock. Он рассчитан на 5 млн тонн. Мощность нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт составляет 10,5 млн тонн, поэтому там есть логистические ограничения. Это я вам просто как специалист могу сказать. А возможности поставки морским транспортом не обсуждаются", – резюмировал глава Минэнерго.

