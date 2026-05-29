#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.55
563.38
6.81
Экономика и бизнес

Экспорт казахстанской нефти в Германию: в Минэнерго не рассматривают доставку морским транспортом

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 13:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭК) 29 мая 2026 года озвучил условия возобновления экспорта казахстанской нефти в Германию, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов отметил, что все зависит от того, как быстро российская сторона восстановит свои технические возможности по перекачке нефти.

"Я не исключаю эту возможность (возобновления транспортировки в этом или следующем году. – Прим. ред.). Но все-таки вам необходимо задать этот вопрос российской стороне. Мы, как казахстанская сторона, не контролируем ремонтные работы, которые ведутся у нашего соседа – нас оповещают только о наличии либо отсутствии технической возможности. В настоящий момент прокачка ограничена. Сроков нет, все зависит от ремонта восстановительных работ", – добавил он.

Журналисты поинтересовались, рассматриваются ли другие маршруты поставки нефти в Германию из Казахстана.

"Я вам просто как специалист могу сказать, что, помимо сухопутной возможности поставки нефти по трубопроводу "Дружба", есть еще и морской путь, огибая всю Европу и зайдя с севера Европы. И там все упирается в мощности порта Rostock. Он рассчитан на 5 млн тонн. Мощность нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт составляет 10,5 млн тонн, поэтому там есть логистические ограничения. Это я вам просто как специалист могу сказать. А возможности поставки морским транспортом не обсуждаются", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее Ерлан Аккенженов рассказал, сколько Казахстан может заработать на транзите российской нефти в Китай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
13:24, Сегодня
В Астану прибыл президент Узбекистана
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
11:32, Сегодня
Сколько Казахстан может заработать на транзите российской нефти в Китай
Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование
17:28, 11 марта 2026
Конфликт на Ближнем Востоке: глава Минэнерго высказался об экспорте нефти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Баходир Джалолов
13:16, Сегодня
Баходир Джалолов "поборолся" с Исламом Махачевым
Янник Синнер
12:45, Сегодня
Соболенко поддержала Синнера после сенсационного фиаско итальянца на "Ролан Гаррос"
Мария Щипачёва
12:27, Сегодня
Казахстан выиграл первую награду на чемпионате Азии по лёгкой атлетике среди юниоров
Роман Канцеров
12:19, Сегодня
"Было печально": партнёр Михайлиса и Орехова по "Металлургу" о прощании с болельщиками
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: