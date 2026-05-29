Проделана большая работа по углублению экономической интеграции – Токаев о ЕАЭС

В Астане сегодня, 29 мая 2026 года, началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей приветственной речи отметил символичность этого дня.

"Мы рады видеть вас в Астане – лидеров государств-участников ЕАЭС, государств-наблюдателей и приглашенных гостей. Благодарю за участие в мероприятиях. Сегодняшняя встреча имеет особое значение. В этот день в 2014 году был подписан договор, положивший начало нашему объединению. Решением Высшего совета 29 мая официально объявлен Днем Евразийского экономического союза", – отметил президент Казахстана.

По его словам, история объединения насчитывает уже более 10 лет.

"За это время проделана большая работа по углублению экономической интеграции. Примечательно, что в эти дни наряду с заседанием Высшего совета столица Казахстана принимает Евразийский экономический форум. Уверен, итоги форума придадут новый пульс многостороннему деловому партнерству", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Также в мероприятии принимают участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, вице-премьер Армении Мгер Григорян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Ранее под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.