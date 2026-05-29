Токаев рассказал о расширении связей ЕАЭС

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе 29 мая 2026 года указал на торгово-экономический потенциал объединения на внешнем контуре, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что необходимо дальнейшее расширение связей союза со странами арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, а также с авторитетными региональными экономическими объединениями. "На текущем этапе активно продвигаются переговоры с Индией по созданию зоны свободной торговли. Считаю, что эта работа достойна внимания. Сегодня в узком формате президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зон свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если можно так выразиться. То есть не всех подряд, а тех, кто действительно соответствует определенным критериями и может принести пользу ЕАЭС", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности укрепления цифрового фундамента ЕАЭС.

Поделитесь новостью