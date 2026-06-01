Сборная Мексики объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу

1 июня главный тренер сборной Мексики по футболу Хавьер Агирре назвал состав своих подопечных для участия в финальном раунде чемпионата мира 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Самая титулованная сборная в КОНКАКАФ и 17-кратный участник мировых первенств выставит на предстоящий мундиаль 26 игроков.

Вратари: Рауль Ранхель ("Гвадалахара"), Карлос Асеведо ("Сантос Лагуна") и Гильермо Очоа (АЕЛ).

Защитники: Исраэль Рейес ("Клуб Америка"), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес ("Локомотив"), Эдсон Альварес ("Фенербахче"), Йохан Васкес ("Дженоа"), Хесус Гальярдо ("Толука") и Матео Чавес ("АЗ Алкмаар").

Полузащитники: Альваро Фидальго ("Бетис"), Брайан Гутьеррес ("Гвадалахара"), Орбелин Пинеда (АЕК), Эрик Лира ("Крус Асуль"), Луис Ромо ("Гвадалахара"), Обед Варгас ("Атлетико"), Хильберто Мора ("Тихуана") и Луис Чавес ("Динамо").

Нападающие: Роберто Альварадо ("Гвадалахара"), Сесар Уэрта ("Андерлехт"), Гильермо Мартинес ("Пумас"), Армандо Гонсалес ("Гвадалахара"), Сантьяго Хименес ("Милан"), Рауль Хименес ("Фулхэм"), Хулиан Киньонес ("Аль-Кадсия") и Алексис Вега ("Толука").

На групповом этапе ЧМ-2026 Мексика сразится с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

