Сборная Мексики объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Самая титулованная сборная в КОНКАКАФ и 17-кратный участник мировых первенств выставит на предстоящий мундиаль 26 игроков.
Вратари: Рауль Ранхель ("Гвадалахара"), Карлос Асеведо ("Сантос Лагуна") и Гильермо Очоа (АЕЛ).
Защитники: Исраэль Рейес ("Клуб Америка"), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес ("Локомотив"), Эдсон Альварес ("Фенербахче"), Йохан Васкес ("Дженоа"), Хесус Гальярдо ("Толука") и Матео Чавес ("АЗ Алкмаар").
Полузащитники: Альваро Фидальго ("Бетис"), Брайан Гутьеррес ("Гвадалахара"), Орбелин Пинеда (АЕК), Эрик Лира ("Крус Асуль"), Луис Ромо ("Гвадалахара"), Обед Варгас ("Атлетико"), Хильберто Мора ("Тихуана") и Луис Чавес ("Динамо").
Нападающие: Роберто Альварадо ("Гвадалахара"), Сесар Уэрта ("Андерлехт"), Гильермо Мартинес ("Пумас"), Армандо Гонсалес ("Гвадалахара"), Сантьяго Хименес ("Милан"), Рауль Хименес ("Фулхэм"), Хулиан Киньонес ("Аль-Кадсия") и Алексис Вега ("Толука").
На групповом этапе ЧМ-2026 Мексика сразится с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.
