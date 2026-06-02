#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Могут ли повысить пенсионный возраст в Казахстане

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 13:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года рассказал, какие рассматриваются варианты по реформированию пенсионной системы, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев заверил, что возраст выхода на пенсию в Казахстане пересматриваться не будет.

"Будет ли сама пенсионная реформа пересматриваться? Да, она будет пересматриваться. Есть поручения. Мы сейчас в рамках рабочей группы рассматриваем три проекта. Есть предложение двух фондов. ЕНПФ предлагает проект "4 плюс 1". Государственный фонд социального страхования предлагает страховую пенсию. Есть еще предложение от депутата Сената, господина Нугманова, если когда гражданин в 40 лет отработал, выходить на пенсию. Три проекта рассматриваются на заседании рабочей группы. До конца месяца мы определим и объявим, как будут пересматриваться пенсионные реформы", – сказал министр.

2 апреля 2026 года депутат Амангельды Нугманов предложил рассмотреть вопрос о поэтапном переходе от преимущественно возрастной модели назначения пенсии к модели, основанной на трудовом стаже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты
11:45, Сегодня
Когда в Казахстане станут известны новые пороги для снятия пенсионных накоплений
Работники, работник, рабочий, рабочие, люди на производстве, производство, завод
12:13, Сегодня
Пересмотреть требования по промбезопасности могут в Казахстане
Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые
12:55, Сегодня
Глава Минтруда высказался о работающих подростках в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
14:23, Сегодня
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
С казахстанских клубов могут снять баны
14:13, Сегодня
Инсайдер сообщил хорошие новости болельщикам "Кызылжара" и "Жетысу" о снятии бана
Эрцег и Темиров
13:47, Сегодня
Несостоявшиеся соперники Алмабаева из Узбекистана и Австралии проведут бой в Абу-Даби
Новый полузащитник &quot;Тобыла&quot;
13:27, Сегодня
"Тобыл" объявил о подписании контракта с французом Райаном Сенхаджи
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: