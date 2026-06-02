Могут ли повысить пенсионный возраст в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года рассказал, какие рассматриваются варианты по реформированию пенсионной системы, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев заверил, что возраст выхода на пенсию в Казахстане пересматриваться не будет. "Будет ли сама пенсионная реформа пересматриваться? Да, она будет пересматриваться. Есть поручения. Мы сейчас в рамках рабочей группы рассматриваем три проекта. Есть предложение двух фондов. ЕНПФ предлагает проект "4 плюс 1". Государственный фонд социального страхования предлагает страховую пенсию. Есть еще предложение от депутата Сената, господина Нугманова, если когда гражданин в 40 лет отработал, выходить на пенсию. Три проекта рассматриваются на заседании рабочей группы. До конца месяца мы определим и объявим, как будут пересматриваться пенсионные реформы", – сказал министр. 2 апреля 2026 года депутат Амангельды Нугманов предложил рассмотреть вопрос о поэтапном переходе от преимущественно возрастной модели назначения пенсии к модели, основанной на трудовом стаже.

