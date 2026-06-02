В МЧС озвучили предварительную причину взрыва на заводе "Казцинк"

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства 2 июня 2026 года рассказал, из-за чего мог произойти взрыв на заводе в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Zakon.kz.

Аринов сообщил, что продолжается расследование по двум крупным авариям с гибелью работников на шахте "Востокцветмет" и заводе "Казцинк".

"Назначены соответствующие экспертизы и исследования с привлечением профильных экспертов. Предварительные причины аварии на шахте "Востоцветмет" – ведение горных работ с нарушением проектной документации и неудовлетворительная организация производства работ. Взрыв на заводе "Казцинка" предварительно произошел из-за нарушения технологического процесса", – добавил он.

Министр подчеркнул, что ранее на этих объектах были выявлены нарушения требований промышленной безопасности в части несоответствия технической документации, отсутствия экспертиз на продление срока технических устройств, отклонения от проектной документации, слабый производственный контроль, а также несвоевременная замена изношенного оборудования.

"По завершению расследования в отношении предприятия будут приняты соответствующие меры", – подчеркнул глава МЧС.

Взрыв на заводе прогремел рано утром 5 мая. Комиссия еще не завершила расследование, но назвала две вероятные причины трагедии:

нарушение техногенного процесса;

человеческий фактор.

9 мая 2026 года в Усть-Каменогорске простились с погибшими.