Президент наградил JTI Kazakhstan за инвестиционный вклад в экономику страны

Глава государства вручил награду ее генеральному директору Сергею Букса за значимый вклад в экономическое развитие Казахстана. Для JTI эта награда стала признанием 30-летней работы в Казахстане, успешных инвест-проектов и продвижения принципов социальной ответственности.

Производитель вошел в число крупнейших инвесторов, отмеченных государственной наградой в ходе церемонии чествования инвесторов 2 июня в г. Конаев.

"Мы инвестировали около 157 млн долларов в экономику страны за последние 10 лет и наш курс на инвестирование в Казахстан остается неизменным. В ближайшие три года JTI планирует вложить еще 47 млн долларов. Наше инвестиционное решение – это знак глубокого доверия к динамичной экономике Казахстана и стабильному бизнес-климату", – сообщил генеральный директор JTI в Казахстане Сергей Букса.

Фабрика JTI в Алматинской области входит в число наиболее передовых производств корпорации в мире и работает на экспорт. Увеличивая производственные мощности, за последние пять лет она добилась экспортного объема в 450 млн долларов. Продукт экспортируется в страны Центральной Азии, Монголию и Ирак. С 2024 г. рыночное предложение в Казахстане расширено инновационным продуктом с пониженным риском для здоровья Ploom.

"Мы расширяем экспортную географию казахстанской продукции и обеспечиваем стабильную занятость для более чем 800 своих сотрудников и еще больше тысячи в сети поставок и дистрибуции людей в смежном бизнесе. С расширением производства будет расти и наш экономический вклад", – обозначил генеральный директор JTI Казахстан Сергей Букса.

Следует отметить, что только за последние 5 лет компания пополнила бюджет страны на 800 млрд тенге налогов, в первую очередь за счет акцизных отчислений и НДС.

"Мы рады, что можем и в будущем вносить столь весомый вклад в бюджет Казахстана и в следующие пять лет планируем увеличить сумму налоговых отчислений до внушительных 1,3 трлн тенге", – сообщил Сергей Букса.

Предсказуемая налоговая политика и переход к пятилетнему плану по акцизу в новом Налоговом кодексе дают компании ясный горизонт планирования, инвестиций и поставок.

При этом интересы JTI полностью совпадают с задачами правительства: производитель выступает единым фронтом с государством в борьбе с серым рынком табака, из-за которого бюджет Казахстана теряет около 36 млрд тенге в год в виде недополученных акцизов.

"Мы видим и ценим работу правоохранительных органов по защите экономических интересов страны и инвесторов. JTI Kazakhstan выражает благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, правительству и местным исполнительным органам за многолетнюю поддержку", – отметил Сергей Букса.