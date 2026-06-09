Какие страны чаще всего инвестируют в Казахстан

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов на брифинге в СЦК 9 июня 2026 года рассказал, какие сектора экономики Казахстана привлекают иностранных инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Касенов отметил, что, если исторически прямые иностранные инвестиции направлялись в горнодобывающую и нефтегазовую промышленность, то сейчас ситуация кардинально поменялась.

"Сегодня экономика Казахстана более диверсифицирована, чем 10-15 лет назад. К примеру, в 2010 году доля добычи нефти в структуре ВВП составляла 16,5%. Но уже по итогам 2024 года доля нефтедобывающей промышленности упала до 8,1%. То есть доля в ВВП сократилась более чем в два раза за это время. Сегодня мы более диверсифицированная экономика. К чему я это? Потому что прямые иностранные инвестиции повторяют данный тренд. У нас происходит диверсификация также и со стороны инвесторов – они начинают активно интересоваться не только добычей, не только металлургией, не только нефтегазовым сектором, но также и другими секторами", – добавил он.

По его словам, в 2025 году совокупный объем прямых иностранных инвестиций составил 20,5 млрд долларов.

"Из этой суммы 4,8 млрд долларов были направлены в оптовую и розничную торговлю. Этот крупнейший сегмент оказался в прошлом году. Второе место заняла обрабатывающая промышленность. Не горнодобывающая, а обрабатывающая промышленность. 4,4 млрд долларов. Далее следует финансовая и страховая деятельность – 4,3 млрд долларов. Далее следует сектор информации и связи – 1,4 млрд долларов. И крупная отрасль, которая вошла в пятерку, это транспорт и складирование – 977 млн долларов. Я вам назвал пять крупнейших отраслей, которые получили прямые иностранные инвестиции в 2025 году. То есть горнодобывающая отрасль даже не вошла в "пятерку" по итогам 2025 года", – подчеркнул Арман Касенов.

Он также прокомментировал вопрос, откуда средства поступают.

"Я вам назову три крупнейшие страны. Нидерланды – 4,6 млрд долларов. Рост составил более 25% по итогам 2025 года. Второе место – это Россия. 2,9 млрд долларов. Объемы прямых иностранных инвестиций со стороны России в 2025 году сократились относительно 2024 года. На третьем месте – Китай. Инвестиции из КНР составили 2,8 млрд долларов. Это значительный рост относительно объемов инвестиций из Китая в 2024 году. В частности, инвестиции выросли в 2,4 раза", – резюмировал вице-министр.

Ранее председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов рассказал, не приведет ли снижение базовой ставки к оттоку иностранных инвесторов из государственных ценных бумаг (ГЦБ) Казахстана.

