Почему казахстанцы не чувствуют роста доходов

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал взаимосвязь между растущей экономикой и ростом доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у него, почему казахстанцы не ощущают роста доходов, о которых заявляет государство.

"Экономика растет очень быстрыми темпами. Три последних года темпы роста падали ниже 5%, в 2025 году за полный год 6,5% был достигнут рост. Что касается реальных доходов населения – в номинальном выражении доходы населения растут, но за вычетом инфляции, действительно, статистика по итогам года вышла отрицательная. Чуть более чем 2% составило падение роста реальных доходов. Недавно вышла статистика по итогам 6 месяцев, где доходы населения в реальном выражении стали положительными – там небольшой рост зафиксирован – 0,1%. Рост номинальных доходов превысил 11%", – сказал Касенов.

Он заверил, что рост экономики практически всегда транслируется в рост доходов.

"В отдельные периоды они могут не совпадать, то есть в отдельные периоды рост ВВП может превышать, либо рост доходов населения может превышать ВВП", – добавил Касенов.

Ранее мы писали о том, что реальные доходы казахстанцев впервые за два года вышли в плюс.