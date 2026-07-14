#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
477.11
545.58
6.2
Общество

Почему казахстанцы не чувствуют роста доходов

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 14:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 14 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал взаимосвязь между растущей экономикой и ростом доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у него, почему казахстанцы не ощущают роста доходов, о которых заявляет государство.

"Экономика растет очень быстрыми темпами. Три последних года темпы роста падали ниже 5%, в 2025 году за полный год 6,5% был достигнут рост. Что касается реальных доходов населения – в номинальном выражении доходы населения растут, но за вычетом инфляции, действительно, статистика по итогам года вышла отрицательная. Чуть более чем 2% составило падение роста реальных доходов. Недавно вышла статистика по итогам 6 месяцев, где доходы населения в реальном выражении стали положительными – там небольшой рост зафиксирован – 0,1%. Рост номинальных доходов превысил 11%", – сказал Касенов.

Он заверил, что рост экономики практически всегда транслируется в рост доходов.

"В отдельные периоды они могут не совпадать, то есть в отдельные периоды рост ВВП может превышать, либо рост доходов населения может превышать ВВП", – добавил Касенов.

Ранее мы писали о том, что реальные доходы казахстанцев впервые за два года вышли в плюс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
14:24, Сегодня
Реальные доходы казахстанцев перестали снижаться – Жумангарин
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
11:32, 14 апреля 2026
Почему казахстанцы не чувствуют эффект от повышения цен на нефть – ответ Миннацэкономики и Минфина
Серик Жумангарин
14:43, 08 мая 2026
Почему экономика растет, а доходы не повышаются – ответ Жумангарина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Линда Носкова
15:39, Сегодня
"Я собирал металлолом": отец Носковой рассказал о трудном детстве чемпионки Уимблдона
&quot;Ты вдохновил миллионы&quot;: Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
15:23, Сегодня
"Ты вдохновил миллионы": Мейвезер высказался о вкладе Роналду в футболе после вылета с ЧМ
Паоло Коста
15:06, Сегодня
Топовый нокаутёр Коста отказался от боя с Анкалаевым
Стало известно, как скалолазы Казахстана выступили на этапе Кубка мира во Франции
14:52, Сегодня
Стало известно, как скалолазы Казахстана выступили на этапе Кубка мира во Франции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: