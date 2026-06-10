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Экономика и бизнес

Смаилов заявил о росте теневой экономики и слабой эффективности квазигоссектора

Экономика Казахстана, экономика РК, инвестиции, инвестирование, графики, экономическое развитие, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 11:23 Фото: pexels
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 10 июня 2026 года в Мажилисе заявил о проблемах в налоговом администрировании и усиливающейся зависимости квазигосударственного сектора от бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

При рассмотрении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год Алихан Смаилов отдельно обратил внимание на качество налогового администрирования.

"Увеличилось количество судебных обжалований со стороны налогоплательщиков. Больше половины обжалованных сумм за последние 4 года присуждается в пользу налогоплательщиков. Сохраняются риски, связанные с теневой экономикой и недостаточной прозрачностью отдельных товарных рынков. Несмотря на внедрение механизма маркировки и цифрового контроля, расхождения между объемами производства, импорта и фактического потребления растут. В результате ограничен потенциал поступлений в бюджет", – озвучил председатель ВАП.

Также он заявил, что существенное влияние квазигосударственного сектора на экономику и систему государственных финансов не изменилось.

"Темпы реализации Комплексного плана приватизации замедлились. В основном в конкурентный сектор переходят коммунальные предприятия. В отдельных случаях местные органы лишаются возможности оперативно и качественно обеспечить элементарные потребности населенных пунктов в благоустройстве, очистке улиц и другое. Вместе с тем усиливается зависимость квазигоссектора от бюджета. В 2025 году направлено 812 млрд тенге, из которых 57% распределены через госзадания. Само госзадание все больше приобретает форму внеконкурсного финансирования подведомственных организаций", – сказал Смаилов.

По его словам, в отдельных случаях на соисполнение передается значительная часть работ и услуг.

"Субъекты квазигоссектора дополнительно получили 1,4 трлн тенге в рамках госзакупок. В целом процесс освоения бюджетных средств сопровождается низким уровнем исполнительской дисциплины и ограниченной результативностью. Значительны невостребованные остатки на КСН отдельных субъектов. Несмотря на включение в отчет Правительства информации по квазигоссектору, их влияние на реализацию общестрановых задач не раскрыто", – озвучил он.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане сохраняются проблемы с бюджетным планированием и дефицитом бюджета.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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