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Финансы

Смаилов заявил о росте неэффективных расходов бюджета в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов 10 июня 2026 года в Мажилисе заявил, что сумма неэффективно использованных бюджетных средств в Казахстане по итогам 2025 года выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом, передает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов отметил, что в 2025 году бюджет исполнялся уже в условиях нового Бюджетного кодекса, который предоставил администраторам большую самостоятельность, усилил ответственность участников бюджетного процесса и парламентский контроль.

По его словам, в связи с этим Высшая аудиторская палата в своем заключении отдельно оценила работу госорганов и квазигоссектора в условиях новых бюджетных правил.

"Расширение самостоятельности оправдано там, где качественно выстроены приоритеты, обеспечена цифровая зрелость и четко разграничена ответственность за принимаемые решения. Однако по итогам 2025 года оцифровка бюджетного процесса все еще находится в стадии реализации. Прослеживаемость средств республиканского бюджета обеспечена только до второго уровня бюджета. А параметры их результативности так и не нашли своего отражения в действующих информационных системах. Не в полной мере обеспечена интеграция цифровых ресурсов госорганов. Данные МИО и ЦГО в ряде случаях несопоставимы", – сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что сохранены проблемы в приоритизации расходов, и в прошлом году было перераспределено 2,4 трлн тенге.

"По отдельным администраторам – до 90% от запланированного объема по соответствующим бюджетным программам. В течение года из республиканского бюджета исключено 99 проектов на 75 млрд тенге. Из запланированных к завершению свыше 600 инвестпроектов не реализовано более 20%. Сумма неэффективно использованных средств, превысила уровень 2024 года в 1,7 раза. Высокий уровень освоения средств не гарантировал достижение запланированных результатов. На центральном уровне не достигнуто в среднем 5% показателей бюджетных программ. В регионах – 33% показателей", – дополнил он.

С его слов, в целом на государственном уровне отмечено недостижение 11 ключевых национальных и более 30 целевых индикаторов по цифровизации, сельскому и водному хозяйствам, экологии и другим направлениям.

1 июня 2026 года стало известно, что доходы государственного бюджета за пять месяцев 2026 года превысили план.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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